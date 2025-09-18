Le marché de la réalité mixte s’apprête à accueillir un nouvel acteur de poids, et pas des moindres : Samsung. La firme sud-coréenne dévoilera son tout premier casque XR, fruit d’une stratégie préparée et ajustée avec méticulosité.

Connu sous le nom de code Project Moohan et développé avec Google pour intégrer Android XR et Qualcomm pour assurer les performances grâce à une puce Snapdragon dédiée, Samsung mise sur l’innovation pour secouer un secteur dominé par la concurrence américaine.

Après des accessoires dans lesquels il fallait insérer un smartphone pour générer de la réalité virtuelle, le nouveau casque Samsung XR veut aller plus loin et rivaliser avec le Meta Quest 3 ou l'Apple Vision Pro.

Lancement retardé, sortie calée pour octobre 2025

Samsung avait initialement planifié de lever le voile sur son casque XR le 29 septembre 2025, avec une disponibilité rapide mi-octobre. Selon de récentes informations issues d’ET News, la présentation officielle a finalement été reprogrammée au 21 octobre 2025, accompagnée d’une commercialisation immédiate.

Samsung, une roadmap riche en surprises

Ce report, motivé par la volonté de coordonner la stratégie marketing et d’optimiser l’assurance qualité, traduit l’importance accordée à ce lancement pour Samsung. Ainsi, le constructeur entend marquer les esprits lors d’un événement en ligne qui pourrait aussi en dire plus sur d'autres produits innovants comme le smartphone se pliant en trois Galaxy G Fold.

Un casque XR calibré face à la concurrence

Avec ce projet, Samsung entend s’imposer sur le segment des appareils immersifs, aux côtés des acteurs dominants du secteur. Le tarif annoncé avoisinerait les 2 millions de wons (environ 1 380 €), se plaçant ainsi en dessous du casque d’Apple (4000 €) mais au-dessus de celui de Meta (650 €).

Samsung prévoit une première vague de 100 000 unités, avec une capacité d’ajustement selon la demande du marché. Le casque entend aussi offrir une qualité d’affichage supérieure, s’inspirant de l’exigence de clarté chère à la marque.

Les premiers prototypes de début d'année avaient déjà montré un bel aperçu des capacités, avec des écrans de qualité, un hardware puissant et la nouvelle plate-forme de Google pour la réalité virtuelle et augmentée.

Technologie embarquée et collaboration Google

Le nouveau casque de Samsung est en effet développé en partenariat étroit avec Google. L’appareil fonctionnera sous Android XR, un système pensé pour exploiter pleinement les usages immersifs.

Côté matériel, la rumeur évoque l’intégration d’un nouveau chipset Qualcomm XR2+ Gen 2, gravé en 4 nm par Samsung, gage de performances et d’efficacité énergétique.

Le dispositif promet également une mémoire vive de 16 Go et la possibilité d’y adapter des lentilles correctrices, proposées séparément, soulignent l’orientation premium du produit.

L’accent est mis sur la navigation sans contrôleur, inspirée des expériences Apple, avec une interface fluide et un rapport confort/poids salué lors des prises en main anticipées. La synergie hardware-software, relevée par plusieurs sources, semble être au cœur de l’expérience promise par Samsung.

Un ecosystème Galaxy en pleine expansion

L’arrivée du casque XR s’inscrit dans une logique d’intégration plus large au sein de l’écosystème Galaxy : smartphones, tablettes, montres connectées ou encore les innovations récentes comme la bague connectée Galaxy Ring.

Samsung multiplie les passerelles et cherche à rendre la circulation des données toujours plus fluide entre ses appareils. Son casque XR, d’après les documents internes évoqués lors des résultats financiers du groupe, doit permettre de “renforcer l’expérience utilisateur et améliorer la connectivité au sein de la galaxie Galaxy”, selon les termes du fabricant.

Et après ? TriFold et lunettes XR en préparation

Le casque XR ne sera que la première pierre d’une stratégie immersive de plus grande envergure. D’ici la fin octobre ou en novembre, Samsung prévoit également d’annoncer son smartphone pliant à écran tri-fold : une avancée très attendue sur le marché des écrans flexibles.

Selon les informations, un autre projet collaboratif avec Google, cette fois autour de lunettes XR baptisées “HAEAN”, serait lui aussi en préparation pour l’année prochaine. Preuve que le géant sud-coréen ne compte pas s’arrêter à un seul produit.