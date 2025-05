Depuis 2019, les Etats-Unis enchaînent les mesures pour restreindre l'accès de la Chine aux dernières technologies de puces et aux composants les plus performants dans certains domaines.

Depuis plusieurs trimestres, le blocage des exportations d'accélérateurs IA et GPU est devenu une obsession, alors que les entreprises américaines engagent des financements colossaux pour bâtir de vastes centres de données IA.

L'irruption de l'IA DeepSeek a pourtant donné un indice de l'état d'avancement de l'industrie chinoise, grandement aidé par les composants Nvidia H20 autorisés à l'exportation mais aussi peut-être par des composants interdits obtenus de diverses façons (sociétés-écran, fournisseurs peu regardants...).

Tracer les composants IA pour détecter les fraudes

Le gouvernement américain s'attache depuis plusieurs mois à renforcer les mailles du filet de l'embargo décidé contre la Chine. L'une des dernières mesures du gouvernement Biden a été de mettre en place un système de contrôle et d'attribution des composants IA au reste du monde en le découpant en trois ensembles : proches des Etats-Unis, neutres et hostiles.

Les critères de volumes et de licences d'exportation varient en fonction de ces ensembles. Arrivé au pouvoir, Donald Trump s'est dit insatisfait de cette méthode, lui préférant une négociation directe au cas par cas, négociation qui peut devenir un levier pour obtenir d'autres concessions avec les Etats concernés.

Et pour vérifier que les pays respectent leurs obligations, un sénateur américain propose une législation Chip Security Act qui prévoit une possibilité de traçage des composants IA.

Plusieurs affaires de composants US interdits retrouvés en Chine ont rappelé qu'il existe un marché gris ou noir difficile à juguler en l'état, les concepteurs des puces ne pouvant avoir un contrôle total de ce que font leurs clients des produits qui leur sont livrés.

Resserrer toujours plus l'étau

Ce système de tracking permettrait d'identifier plus rapidement les faiblesses dans l'embargo US et d'y remédier, toujours au nom de la sécurité nationale. Les fabricants de puces IA auraient également l'obligation de signaler au BIS (Bureau of Industry and Security), qui supervise les licences d'exportation, toute anomalie constatée.

Pour être totalement efficace, il faudrait sans doute également prévoir un kill switch qui rendrait inopérants les accélérateurs IA parvenus illégalement en Chine ou ailleurs.

Mais cette crainte est justement l'une des raisons qui poussent la Chine à se doter de ses propres technologies et à se séparer des composants d'origine américaine. Les restrictions imposées par les Etats-Unis sont un excellent moyen d'accélérer cette tendance, au grand dam d'acteurs comme Nvidia qui craignent de perdre l'accès à l'immense marché IA chinois, sans équivalent dans le reste du monde, et de voir émerger une concurrence chinoise portée par le groupe Huawei, déjà en mesure de proposer de solides alternatives à ses produits.