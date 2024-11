Jusqu'au 2 décembre, Xiaomi célèbre le Black Friday avec des offres exceptionnelles : profitez de cadeaux exclusifs, de coupons de récompense après achat, d’avantages supplémentaires grâce aux Mi Points, que vous pouvez échanger contre des bons de réduction, ainsi que de nouvelles ventes flash chaque week-end.

De plus, en utilisant l'application Xiaomi pour vos commandes, vous pouvez obtenir 10 € de réduction pour chaque tranche de 100 € dépensée.

Découvrez dès maintenant une sélection de remises intéressantes sur les smartphones, montres connectées et écouteurs sans fil.

Smartphones POCO / Xiaomi

Montres connectées Xiaomi

Xiaomi Smart Band 9 Pro à 79,99 € + Redmi Buds 6 Play offerts + coupon de -15 € pour les nouveaux utilisateurs OU coupon récompense de 10 € après achat (1,74" AMOLED 60Hz, verre 2,5D, 1200 nits, +150 modes sport, suivi GPS, boussole, amélioration de la surveillance de l'oxygène dans le sang et de la fréquence cardiaque, autonomie 21 jours...)





(1,74" AMOLED 60Hz, verre 2,5D, 1200 nits, +150 modes sport, suivi GPS, boussole, amélioration de la surveillance de l'oxygène dans le sang et de la fréquence cardiaque, autonomie 21 jours...) Xiaomi Watch 2 Pro BT à 219,99 € soit -18% + coupon de -15 € pour les nouveaux utilisateurs (1,43" AMOLED, GNSS double-bande à 5 systèmes, suivi avancé de la santé et de l'entraînement, mesure de la composition corporelle, prise de photos à distance et prévisualisation, +150 modes sport, autonomie jusqu'à 65h...)

Écouteurs Bluetooth Xiaomi

Redmi Buds 5 Pro à 79,99 € soit -20% + coupon de -15 € pour les nouveaux utilisateurs (réduction active du bruit jusqu'à 52 dB avec trois modes de transparence, audio certifié Hi-Res avec double pilote coaxial, LDAC, jusqu'à 38h d'autonomie...)





(réduction active du bruit jusqu'à 52 dB avec trois modes de transparence, audio certifié Hi-Res avec double pilote coaxial, LDAC, jusqu'à 38h d'autonomie...) Xiaomi OpenWear Stereo à 79,99 € soit -20% + coupon de -15 € pour les nouveaux utilisateurs (design ouvert, audio certifié Hi-Res avec pilote dynamique 17 x 12 mm et basses optimisées, LHDC, deux micros avec réduction du bruit par IA, jusqu'à 38,5h d'autonomie...)

Découvrez l'ensemble des offres sur la page du Black Friday Xiaomi.

Et n'oubliez pas non plus tous nos autres bons plans du Black Friday :