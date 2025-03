Le marché des smartphones pliants s'est installé dans le paysage de l'industrie mobile depuis 2019, porté par Samsung, Huawei, Motorola et quelques autres. Au fil des années, il a vu arriver d'autres acteurs, principalement chinois, qui ont étoffé l'offre initiale sans la révolutionner.

De fait, depuis 2019, deux formats reviennent régulièrement : les smartphones qui s'ouvrent comme un livre et ceux qui se ferment comme un clapet. Récemment, quelques variations ont commencé à apparaître.

Le groupe chinois Huawei a tenté sa chance avec le Mate XT se pliant en trois ou le récent Huawei Pura X mixant les deux formats pour donner un étrange produit avec un affichage 16:10, mais la tendance globale reste à la recherche de smartphones pliants toujours plus fins et endurants.

Une première baisse historique en 2025

Produits innovants, ils restent aussi dans une gamme de prix élevée qui les classe souvent sur un segment ultra premium, à plus de 1000 € et souvent encore au-dessus de 1500 €.

Les early adopters s'étant équipés, le marché des smartphones pliants est principalement devenu un marché de renouvellement alimenté par ceux qui possèdent déjà un appareil de ce type achètent le nouveau modèle mais sans attirer un nouveau public.

Dans ces conditions, le segment souffre d'un ralentissement de ses ventes qui va se traduire par une première baisse en 2025, selon les estimations du cabinet Counterpoint Research.

Les analystes s'attendent à une contraction des ventes de 4% cette année, ce qui constituera une première mais qui cache peut-être aussi une attente avec l'arrivée potentielle d'un premier iPhone pliant en 2026.

Ils s'attendent donc à un rebond l'année prochaine sous l'effet d'un marché stimulé par l'arrivée d'Apple sur le segment, de la même manière que l'iPhone avait redéfini l'espace des smartphones à son lancement.

Apple nouveau challenger

Mais si le premier appareil mobile pliant de la firme de Cupertino peut effectivement marquer le secteur par ses choix techniques et/ou l'intégration du software pour en tirer le meilleur parti, cela suffira-t-il vraiment à relancer le marché ?

L'iPhone pliant risque d'être lui-même un produit d'exception positionné au-delà de la gamme iPhone et donc à un tarif conséquent qui dépasserait largement les 2000 dollars.

Comme pour le casque Apple Vision Pro, le risque est de voir ce type de smartphone servir de démonstrateur plus que de produit grand public capable de s'écouler à des millions d'exemplaires.

D'ici là, d'autres acteurs, à commencer par Samsung, pourraient au contraire commencer à viser un segment plus abordable pour relancer les ventes et donner le goût du smartphone pliant à un plus large public à la faveur d'un plus grande maturité des technologies qui permet d'en faire baisser les prix.

Ce sont peut-être ces deux extrêmes, et quelques bonnes idées intermédiaires, qui relanceront finalement le marché dans un an.