Le groupe Xiaomi sera-t-il bientôt à rayer de la liste des clients de Qualcomm et MediaTek pour les processeurs mobiles ? C'est sans doute prématuré mais sûrement dans toutes les têtes maintenant que la firme a dévoilé son premier processeur Xring 01 conçu en interne.

Déjà présent à bord du smartphone Xiaomi 15S Pro et de la tablette tactile Xiaomi Pad 7 Ultra, il marque la relance d'une stratégie de conception en interne de puces mobiles qui se limitait aux composants de traitement du signal, après une première expérience inaboutie dans les années 2010.

Construire ses propres processeurs permet de concevoir des composants parfaitement calibrés pour le matériel qu'ils animent et de proposer des fonctionnalités spécifiques et des réglages qui ne se retrouveront pas ailleurs.

C'est aussi un moyen de réduire les montants des royalties réclamées pour les technologies intégrées et d'échapper à la course à l'approvisionnement sur les processeurs standard, même si Xiaomi a toujours été bien placé pour récupérer les puces Snapdragon de Qualcomm.

Xring 01, le point de départ d'une stratégie ambitieuse

Désormais bien établie sur différents segments, électronique mais aussi automobile, et en capacité de développer des stratégies de R&D sur des temps longs, Xiaomi ne veut pas laisser passer cette opportunité.

Son dirigeant Lu Weibing a donné quelques indications sur la stratégie suivie, repris par l'analyste Sravan Kundojjala. Les processeurs Xring font donc partie d'un effort sur le long terme, la firme se donnant 5 à 10 ans pour affermir son modèle économique autour des processeurs.

Le développement des puces Xring va se concentrer dans un premier temps sur les processeurs pour smartphones haut de gamme, avant de s'étendre plus tard à des modèles moins haut en gamme.

Le pari est osé car il peut être difficile d'obtenir directement des performances relevées capables de rivaliser avec les meilleurs processeurs standard du marché, avec le risque de voir les consommateurs se détourner de smartphones aux performances un peu en-deça des derniers flagships.

Xiaomi devra donc trouver rapidement comment faire aussi bien ou disposer d'atouts non retrouvés sur les modèles concurrents, mais il peut déjà compter sur les meilleures techniques de gravure telles que le procédé N3E de TSMC (gravure en 3 nm optimisée), quand certains, comme Huawei, n'y ont pas accès.

Et aussi un modem 5G custom

Ce ne sera pas le seul champ d'exploration. Le même Lu Weibing signale déjà que Xaomi s'intéressera aussi à la conception de ses propres modems 5G. Une initiative qui n'est pas sans rappeler celle d'Apple et de son modem Apple C1 présent dans l'iPhone 16e avant de s'étendre prochainement à d'autres modèles.

La firme de Cupertino propose depuis des années ses propres processeurs mobiles mais elle a mis beaucoup de temps et d'argent pour parvenir à créer son propre modem 5G. Xiaomi fera-t-elle mieux ?

Tout ceci ne fait sans doute pas les affaires des concepteurs de puces tels que Qualcomm et MediaTek, même si la menace est encore lointaine et devra vaincre tous les obstacles techniques et économiques.

Les grands fabricants sont de plus nombreux à se détourner de leurs plates-formes pour concevoir leurs propres processeurs et composants annexes, d'où leur recherche de débouchés hors des smartphones...comme les processeurs ARM pour PC Windows ou Chromebook et les processeurs pour serveurs.