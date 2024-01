Commençons par l'aspirateur robot iRobot Roomba J7+.

Il est équipé de deux extracteurs en caoutchouc multisurface qui éliminent la poussière, la saleté et les poils d’animaux sur différents types de sol, d’une brosse latérale pour les murs et les coins et offre une aspiration puissante qui élimine la saleté tenace.

L’aspirateur est doté de la fonctionnalité iRobot Genius qui utilise la géolocalisation de votre téléphone pour déterminer si vous avez quitté votre domicile et effectuer le nettoyage à ce moment-là.

Il utilise le système de navigation PrecisionVision qui lui permet de reconnaître et d'éviter les obstacles, pour un nettoyage minutieux et fiable. L'appareil envoie également sur l'application des photos des obstacles qu’il rencontre pour vous prévenir de tout danger.

Le Roomba J7+ mémorise vos préférences de nettoyage et vous suggère des programmations personnalisées. Il prend en charge Alexa et Google Assistant.

L'aspirateur robot iRobot Roomba J7+ est à 499 € au lieu de 949,99 € soit une remise de 47% sur Darty. La livraison est gratuite.

D'autres aspirateurs robots sont en solde, comme par exemple :

