Avec le développement du lanceur réutilisable Falcon 9 désormais régulièrement utilisé pour diverses missions, la firme SpaceX l'exploite principalement pour elle-même.

C'est par ce moyen qu'elle peut lancer des grappes de satellites Starlink en orbite basse afin de constituer une constellation de milliers de satellites assurant un accès internet partout sur le globe.

Pionnière dans le domaine et capable d'assurer des lancements à rythme rapide, elle compte déjà plus de 6000 satellites en orbite basse, ce qui lui permet de couvrir de vastes territoires et d'engranger toujours plus d'abonnés à son service d'accès internet depuis le ciel.

4 millions d'abonnés Starlink...pour le bonheur de Starship

SpaceX vient de passer la barre des 4 millions d'abonnés à Starlink, soit une belle progression par rapport aux 2,3 millions de clients recensés en 2023. Cela permettrait de générer quelque 6 milliards de dollars de revenus qui sont utilisés dans les autres projets de l'entreprise, dont un en particulier : le vaisseau spatial Starship qui doit emmener des humains vers Mars et établir une colonie extraterrestre.

Il y a peu, le milliardaire Elon Musk a rappelé que les revenus générés par Starlink constituent la première source de financement pour Starship et que la croissance de la constellation est donc un élément stratégique et une brique essentielle de ce projet de long terme.

Les constellations vont se mutliplier et c'est peut-être un problème

La constellation devrait donc continuer de se développer et de resserrer le maillage spatial, au grand dam des astronomes qui, après les perturbations lumineuses des alignements de satellites Starlink rejoignant leur orbite, doivent composer avec les interférences électromagnétiques des Starlink V2, bien plus puissantes que celles de des V1.

Et ce n'est que le début. Si OneWeb dispose déjà de plusieurs centaines de satellites (mais en orbite deux fois plus haute) mais ne peut rivaliser avec le rythme effréné des lancements de SpaceX, d'autres constellations se préparent avec Kuiper d'Amazon mais aussi plusieurs mégaconstellations chinoises (Guowang, Thousand Sails...) qui vont remplir le ciel de satellites en orbite basse, avec toutes les problématiques de perturbations et de pollution spatiale que cela engendrera.