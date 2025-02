La firme SpaceX poursuit la validation des technologies du vaisseau spatial Starship en réalisant des vols d'essai réguliers dont la tendance commence à s'accélérer. Le 7ème tir réalisé en janvier 2025 ne s'est pas parfaitement déroulé.

Si le premier étage Super Heavy a pu être récupéré au vol grâce à la pince Mechazilla, le vaisseau Starship lui-même a explosé lors de son retour dans l'atmosphère, générant une pluie de débris.

L'étude a conclu à un problème de vibrations anormales qui, en entrant en résonance, ont créé des dégâts internes et généré un incendie incontrôlable, obligeant à déclencher une destruction volontaire de l'engin spatial.

Réussir ce qui a manqué au 7ème vol d'essai

Les conclusions à peine digérées, SpaceX a tout mis en place pour réaliser un huitième vol d'essai. Prévu initialement pour le 28 février, le Flight 8 de Starship est finalement reporté au 3 mars, sans en préciser les raisons.

Le vaisseau spatial doit toujours décoller de la Starbase de Boca Chica. Ses objectfs sont similaires à ceux du vol d'essai précédent, avec la mise en orbite de Starship et la tentative de récupération de l'étage principal Super Heavy tandis que le vaisseau doit amerrir au large de l'Australie.

SpaceX indique vouloir atteindre les objectifs manqués de la mission précédente, avec la mise en orbite de quatre charges utiles (elles étaient dix lors du 7ème vol) représentées par des satellites Starlink factices.

La firme procédera également à différents essais de retour dans l'atmosphère et au rallumage du moteur Raptor en orbite. Elle poursuivra les expérimentations sur la résistance du bouclier thermique et sur la voilure redessinée sur le vaisseau pour mieux résister aux contraintes de la redescente dans l'atmosphère et de profils de rentrée qui permettront de ramener le vaisseau à son point de départ, avant d'être capturé à terme par la pince Mechazilla.

Des améliorations qui préparent les premières missions réelles

Ce huitième vol d'essai permettra d'ailleurs de tester de nouveaux équipement sur la tour de récupération avec l'intégration de radars pour affiner la mesure des distances des objets à récupérer avec la pince.

Le prototype Starship embarquera 25% de comburant en plus, ce qui permettra d'allonger le temps de mission, d'autant plus que les systèmes de bord ont également été améliorés pour gérer des tâches plus complexes comme le transfert de comburant dans l'espace (un des grands objectifs en vue de la conquête de la Lune puis de Mars) et le retour du vaisseau à sa base.

Ce huitième vol devrait donc se concentrer sur des optimisations et la poursuite des jalons du programme Starship en vue de valider le vaisseau spatial pour des missions d'exploration lointaines.