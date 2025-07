À l'occasion du Prime Day Amazon, Crucial, spécialiste du stockage et de la mémoire informatique, propose de nombreux produits à prix réduit que nous allons vous présenter, avec pour commencer le SSD interne Crucial P310 1 To avec dissipateur.

Profitez de performances Gen4 de pointe allant jusqu’à 7 100 Mo/s, pour des démarrages plus rapides, des transferts accélérés et une expérience de jeu jusqu’à 20 % plus fluide et réactive par rapport aux autres SSD Gen4.

Le SSD est égamement équipé d'un dissipateur thermique et est compatible avec la PS5 et PS5 Pro.

Retrouvez le SSD interne Crucial P310 1 To avec dissipateur à 79,99 € au lieu de 96,99 €, soit une remise de 18 % sur Amazon.



Et voici quelques autres SSD et RAM disponibles à prix réduit pour le Prime Day :

Et ne manquez pas non plus :