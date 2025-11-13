Station électrique portable SolarPlay Q2501

Avec une capacité de 2160 Wh et une puissance maximale de 2400 W, elle peut alimenter la plupart des appareils jusqu’à 2000 W. La station intègre la technologie SolarPlay, qui permet une recharge complète en environ 1 h 30 lorsqu’on combine deux sources d’alimentation, ou en 1 h 48 via une seule entrée de 1100 W.

Sa batterie LiFePO4 offre une longévité exceptionnelle, avec plus de 3 500 cycles de charge et une durée de vie pouvant atteindre 15 ans. Un système de gestion intelligent, couplé à une unité de contrôle, ajuste automatiquement la tension et la température pour garantir un fonctionnement sûr et stable.

La puissance d’entrée est réglable sur cinq niveaux (de 300 W à 1100 W), permettant d’adapter la recharge à vos besoins tout en préservant la durée de vie de la batterie. En cas de panne de courant, la fonction UPS prend le relais en seulement 0,08 seconde, assurant une alimentation continue de vos équipements essentiels.

La station électrique SolarPlay Q2501 est actuellement proposée à 395,39 € sur AliExpress avec le code S11FR75, et livraison gratuite depuis l’Allemagne (prix officiel : 699 €).

