Station électrique portable SolarPlay Q2501
Avec une capacité de 2160 Wh et une puissance maximale de 2400 W, elle peut alimenter la plupart des appareils jusqu’à 2000 W. La station intègre la technologie SolarPlay, qui permet une recharge complète en environ 1 h 30 lorsqu’on combine deux sources d’alimentation, ou en 1 h 48 via une seule entrée de 1100 W.
Sa batterie LiFePO4 offre une longévité exceptionnelle, avec plus de 3 500 cycles de charge et une durée de vie pouvant atteindre 15 ans. Un système de gestion intelligent, couplé à une unité de contrôle, ajuste automatiquement la tension et la température pour garantir un fonctionnement sûr et stable.
La puissance d’entrée est réglable sur cinq niveaux (de 300 W à 1100 W), permettant d’adapter la recharge à vos besoins tout en préservant la durée de vie de la batterie. En cas de panne de courant, la fonction UPS prend le relais en seulement 0,08 seconde, assurant une alimentation continue de vos équipements essentiels.
La station électrique SolarPlay Q2501 est actuellement proposée à 395,39 € sur AliExpress avec le code S11FR75, et livraison gratuite depuis l’Allemagne (prix officiel : 699 €).
Voici quelques autres offres intéressantes de cette période pré-Black Friday / Singles' Day :
- Nintendo Switch Lite - Vert ou bleu à 124,14 € avec le code S11FR20
(aussi disponible en gris à 128,23 € avec le code S11FR20)
- Console portable Retroid Pocket 5 à 158,77 € avec le code S11FR20 (différents coloris dispos, 5,5" AMOLED, Android 13, éclairage RVB, 107% sRGB, Snapdragon 865, GPU Adreno 650, joysticks effet Hall, WiFi 6, Bluetooth 5.1, 5000 mAh)
- PC portable gaming ASUS V16 à 599,99 € soit -14% (16" WUXGA IPS 144Hz, RTX 4050 6 Go, Core 5 210H, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, WiFi 6, Bluetooth 5.3)
- Stockage local eufy Security S380 HomeBase 3 à 99 € soit -32% (16 Go de stockage intégré extensible jusqu’à 16 To, chiffrement niveau militaire, alarme déclenchée par le mouvement...)
- Machine à espresso avec broyeur Philips EP1200/00 à 229,99 € soit -30% (mousseur à lait, 2 cafés, niveau de mouture et intensité réglables, écran tactile...)
- Lot de 2 Amazon Echo Spot (Nouvelle génération) à 98,98 € avec le code ECHOSPOT
- Samsung Galaxy Watch Ultra - Bleu Titane à 499 € soit -200 € + 100 € remboursés par Samsung jusqu'au 16/11
- Caméra de surveillance WiFi extérieure eufyCam 2C Pro à 49,99 € soit -38% (résolution 2K, vision nocturne, détection des humains...)
- SSD interne WD_BLACK SN7100 NVMe M.2 2280 - 1 To à 75,75 € soit -22% (jusqu'à 7250 Mo/s)
- SSD interne Crucial T500 PCIe Gen4 NVMe M.2 - 2 To avec dissipateur à 139,14 € soit -32% (jusqu’à 7400 Mo/s, compatible PS5)
- Starlink Kit Mini à 249,99 € (-17%)
- Starlink Kit Standard Fixe à 269 € (-23%)
- Manette Bluetooth 8Bitdo SN30 Pro - Gris à 26,99 € avec le code 11FR05
