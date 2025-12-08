Actuellement, l'activité de Starlink se divise en deux pôles majeurs. D'une part, l'entreprise fournit un accès internet par satellite très performant, particulièrement dans les zones mal desservies par la fibre ou le haut débit. D'autre part, elle développe une offre de téléphonie par satellite. Pour l'instant limitée aux SMS, cette technologie a pour vocation de s'étendre aux appels audio, vidéo et à la data mobile, couvrant ainsi les zones blanches inaccessibles aux réseaux 4G ou 5G.

Quel est le signe annonciateur de ce changement de stratégie ?

La principale indication vient du dépôt des marques « Starlink Mobile » et « Powered by Starlink » auprès de l'office américain des brevets et des marques. Ces dépôts couvrent des catégories très explicites comme les « services de télécommunications », la « transmission de vidéos et de données vers les téléphones mobiles » et les « services de communication personnelle cellulaire ». Une telle démarche, si elle peut simplement viser à protéger des noms, suggère surtout une ambition bien plus grande que le simple rôle de fournisseur en marque blanche.

Jusqu'à présent, Starlink proposait son service Direct to Cell aux opérateurs établis comme T-Mobile aux États-Unis ou Rogers au Canada. Ce modèle permet aux opérateurs de combler leurs zones blanches grâce à l'infrastructure de SpaceX. Cependant, avec « Starlink Mobile », l'entreprise pourrait commercialiser ses services sans intermédiaire, se positionnant ainsi en concurrent direct des acteurs historiques du secteur.

Quels sont les moyens techniques et financiers mis en œuvre ?

SpaceX ne se contente pas d'effets d'annonce et investit massivement pour concrétiser ses ambitions. La société a récemment déboursé la somme colossale de 17 milliards de dollars pour acquérir des licences de bandes de fréquences radio et satellites auprès d'EchoStar. Cet investissement stratégique lui donne les coudées franches pour déployer un réseau d'une envergure mondiale et autonome, sans dépendre des infrastructures existantes.

En parallèle, l'entreprise a accéléré le déploiement d'une nouvelle génération de satellite. Présentés comme « cent fois plus puissants » que les précédents, ces engins sont conçus pour offrir des débits comparables à la 5G directement sur les terminaux mobiles. Cette avancée technologique majeure pourrait rendre l'offre de Starlink extrêmement attractive pour les consommateurs, notamment ceux qui subissent une mauvaise couverture réseau.

Pourquoi ce mouvement stratégique arrive-t-il maintenant ?

Le calendrier de cette potentielle offensive n'est pas anodin. SpaceX envisagerait une entrée en Bourse pour sa filiale Starlink d'ici la fin de l'année 2026. L'annonce et le lancement progressif d'un service de téléphonie mondiale grand public constitueraient un levier formidable pour susciter l'intérêt des investisseurs et maximiser la valorisation de l'entreprise lors de son introduction sur les marchés financiers.

Cette perspective place les opérateurs nationaux dans une position délicate. Ils pourraient se retrouver face à un concurrent global, doté d'une technologie de pointe et d'une force de frappe financière considérable, capable de proposer une connectivité sur les smartphones sans passer par leur réseau. La bataille pour le contrôle de la connectivité mondiale ne fait que commencer.