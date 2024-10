Depuis le succès de la mission Flight 4 en juin qui a permis d'envoyer en orbite puis de faire amerrir le vaisseau spatial Starship dans l'Océan Indien, SpaceX a rapidement réalisé les préparatifs pour la mission suivante en espérant pouvoir la tenter dans la foulée.

C'était sans compter avec les délais de validation de la FAA (Federal Aviation Administration). Elon Musk, patron de SpaceX, a régulièrement fustigé des temps de décision qu'il estime trop longs et contraignants pour sa stratégie d'essai / erreur qui doit permettre une évolution rapide de l'engin spatial en corrigeant les défauts au gré de nombreux essais.

SpaceX ronge son frein

Espéré en juillet puis en août, l'accord de la FAA n'a pas non plus été obtenu en septembre alors que tout est prêt pour le décollage de la mission IFT-5 ou Flight 5. En attendant, SpaceX a démarré les essais moteur de la mission Flight 6 qui ne sera sans doute pas lancée avant l'année prochaine, loin de la dizaine d'essais espérés pour cette année.

Selon Reuters, l'attente du feu vert du régulateur n'est plus très loin et laisse espérer de pouvoir réaliser l'essai de Starship 5 durant le mois d'octobre et non plus fin novembre comme évoqué initialement.

SpaceX elle-même avait suggéré être en mesure de réaliser son tir d'essai le 13 octobre prochain, sous réserve d'obtenir l'accord tant attendu. L'entreprise et le régulateur s'opposent sur des questions d'études environnementales concernant les lancements de Starship.

Une mission Flight 5 qui sera encore riche d'enseignements

La FAA étudie également les causes du dysfonctionnement du deuxième étage d'un lanceur Falcon 9 lors d'une mission récente et a imposé un blocage des lancements, à l'exception de celui pour la mission HERA de l'ESA qui doit étudier en détail les conséquences de l'impacteur DART sur le déplacement de l'astéroïde Didymos.

La mission Flight 5 doit permettre de tester encore un ensemble de technologies inédites dont celle de la pince Mechazilla qui cherchera à attraper le booster Super Heavy juste avant son atterrissage.

Cette technique, une fois validée, facilitera la remise en service rapide de l'étage principal pour assurer des cadences de lancement soutenues, indispensables pour les projets spatiaux à venir.