Stellantis et Bolt annoncent un partenariat majeur pour déployer des véhicules autonomes de niveau 4 en Europe. Les premiers essais sont prévus dès 2026.

Cette collaboration vise à intégrer les plateformes du constructeur au réseau de Bolt, qui ambitionne de posséder une flotte de 100 000 voitures sans chauffeur d'ici 2035, marquant une étape clé pour la mobilité partagée sur le continent.

Un partenariat pour conquérir la mobilité autonome européenne

Le géant automobile Stellantis et l'entreprise estonienne Bolt, leader européen du VTC, ont officialisé un partenariat stratégique. L'objectif est clair : développer et déployer conjointement des services de transport sans conducteur à travers l'Europe.

Cette collaboration s'appuiera sur les plateformes AV-Ready du constructeur, notamment les bases techniques eK0 pour les fourgons et STLA Small pour les véhicules plus compacts.

Au cœur de cette annonce se trouve la promesse d'une autonomie de niveau 4, un stade où le véhicule peut se passer totalement de conducteur dans des conditions définies.

Les deux entreprises ont insisté sur leur volonté de travailler main dans la main avec les régulateurs pour assurer une mise en service qui respecte les plus hauts standards de sécurité et de cybersécurité, un enjeu capital pour gagner la confiance du public et des autorités.

Une feuille de route ambitieuse, mais progressive

Le calendrier est ambitieux, mais il se veut réaliste. Les premiers essais sur routes européennes sont programmés pour débuter en 2026. Cette phase de tests et de flottes pilotes doit mener à une première production industrielle ciblée pour 2029.

C'est une approche graduelle qui vise à valider la technologie et le modèle économique avant d'envisager un déploiement massif. Pour Bolt, ce partenariat est une pièce maîtresse de sa stratégie à long terme.

La plateforme, qui revendique plus de 200 millions de clients dans une cinquantaine de pays, a fait part de stratégie : disposer de 100 000 véhicules autonomes sur son réseau d'ici 2035.

L'intégration des solutions de Stellantis est donc une étape décisive pour transformer cette ambition en réalité tangible et opérationnelle.

Stellantis consolide sa stratégie et son écosystème

Ce rapprochement avec Bolt n'est pas un coup d'essai pour Stellantis. Le groupe franco-italo-américain tisse méthodiquement sa toile dans le domaine de l'autonomie, multipliant les alliances stratégiques.

Il a déjà noué un partenariat d'envergure avec Nvidia, Uber et Foxconn pour le développement de robotaxis, avec des opérations initiales prévues aux États-Unis. Cette nouvelle collaboration européenne confirme sa volonté de devenir un fournisseur incontournable de plateformes technologiques pour les opérateurs de mobilité.

Cette annonce est d'autant plus significative qu'elle survient après que le groupe a mis en pause son programme de conduite assistée de niveau 3, jugé trop coûteux et complexe à déployer.

En se concentrant sur le niveau 4 avec des partenaires spécialisés, Stellantis semble avoir trouvé une voie plus directe vers la rentabilité et le déploiement à grande échelle.

Le véritable défi reste désormais de naviguer dans le complexe paysage réglementaire européen pour faire de ces flottes autonomes une composante intégrée de notre quotidien.