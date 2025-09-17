Voici en premier l'enceinte Bluetooth portable Bose S1 Pro+.
La Bose S1 Pro+ peut être placée à la verticale, inclinée vers l’arrière, posée à l’horizontale ou installée sur un pied compatible avec les supports standard de 35 mm. Son système d’égalisation automatique ajuste le rendu sonore pour garantir une qualité optimale, quelle que soit l’orientation choisie.
Elle intègre une table de mixage à trois canaux, avec deux entrées pour micros et instruments, ainsi qu’un canal dédié à la musique, offrant une configuration simple et complète.
Grâce à sa batterie lithium-ion, l’enceinte offre jusqu’à 11 heures d’autonomie sur une seule charge. Tous les réglages (volume, égalisation, réverbération et préréglages ToneMatch) peuvent être contrôlés à distance via l’application Bose.
Légère et pratique, elle pèse seulement 6,35 kg et dispose d’une poignée de transport ergonomique.
Vous pouvez retrouver la Bose S1 Pro+ en promotion à 588 € sur Amazon en ce moment (prix officiel 799,95 €).
Sont également en réduction :
- Enceinte Bluetooth portable Soundcore Motion Boom - Noir à 52,47 € avec le code FAFR06 (son stéréo, hautes fréquences jusqu'à 40 kHz, bouton BassUp, IPX7, 24h d'autonomie...)
- PC portable gaming MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-001FR à 1 499,99 € soit -25% (16" IPS QHD+ 240Hz, 100% DCI-P3, Core Ultra 7 255HX 20 cœurs jusqu'à 5,2 GHz, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070, Windows 11, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, compatibilité Hi-Res Audio...)
- Détecteur de monoxyde de carbone X-Sense XC0C-SR à 16,14 € soit -19% (avec affichage numérique)
- TV TCL QLED 55P7K 4K - 55" à 349,99 € soit -250 € + remboursement de 50 € par TCL jusqu'au 30/09
- A Plague Tale : Collection - PS5 à 34,99 € (-30%)
- Souris sans fil Logitech MX Master 2S - Noir à 43,09 € soit -49% (Amazon Allemagne) (capteur optique de 200 à 4000 PPP, molette pour le pouce)
- Nintendo Switch OLED - 64 Go - Blanc ou Néon à 214,99 €
- Routeur WiFi 7 TP-Link Archer BE3600 à 75,99 € (-11%)
- SSD interne fanxiang S880E NVMe M.2 PCIe Gen4 - 4 To à 199,48 € soit -6% (jusqu'à 7300 Mo/s, compatible PS5)
- Kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance avec 3 ampoules LED connectées B22 + pont Hue + télécommande à 77,35 €
- Écran PC AOC Gaming 24G4XED à 79 € soit -11% (24" FHD, dalle IPS, 180Hz, 1 ms GtG, FreeSync Premium, compatible G-Sync, HDR10, 300 cd/m², 1000:1)
- Kit carte mère Kllisre A520 + CPU Ryzen R5 3600 + RAM DDR4 16 Go 3200MHz à 116,39 € avec le code FRFS13
- Friteuse sans huile Ninja Foodi MAX DualZone - Blanc à 169,99 € soit -60 € + -20% avec la carte Carrefour (9,6 L, 6 programmes, 2 zones de cuisson indépendantes avec synchronisation des fins de cuisson)
