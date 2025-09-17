Voici en premier l'enceinte Bluetooth portable Bose S1 Pro+.

La Bose S1 Pro+ peut être placée à la verticale, inclinée vers l’arrière, posée à l’horizontale ou installée sur un pied compatible avec les supports standard de 35 mm. Son système d’égalisation automatique ajuste le rendu sonore pour garantir une qualité optimale, quelle que soit l’orientation choisie.

Elle intègre une table de mixage à trois canaux, avec deux entrées pour micros et instruments, ainsi qu’un canal dédié à la musique, offrant une configuration simple et complète.

Grâce à sa batterie lithium-ion, l’enceinte offre jusqu’à 11 heures d’autonomie sur une seule charge. Tous les réglages (volume, égalisation, réverbération et préréglages ToneMatch) peuvent être contrôlés à distance via l’application Bose.

Légère et pratique, elle pèse seulement 6,35 kg et dispose d’une poignée de transport ergonomique.

Vous pouvez retrouver la Bose S1 Pro+ en promotion à 588 € sur Amazon en ce moment (prix officiel 799,95 €).

Sont également en réduction :

Enceinte Bluetooth portable Soundcore Motion Boom - Noir à 52,47 € avec le code FAFR06 (son stéréo, hautes fréquences jusqu'à 40 kHz, bouton BassUp, IPX7, 24h d'autonomie...)

