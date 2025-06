Voici tout d'abord le PC portable gaming HP Victus 16-s0040nf.

Il est équipé d’un écran de 16,1 pouces Full HD 144Hz avec traitement antireflets, offrant une image nette et fluide même en plein soleil. Sa technologie anti-scintillement assure un confort visuel optimal en réduisant la fatigue oculaire lors des longues sessions.

Sous le capot, il intègre un processeur Ryzen 7 7840HS doté de 8 cœurs cadencés de base à 3,8 GHz et pouvant atteindre jusqu’à 5,1 GHz en mode turbo. Ce processeur puissant assure une gestion efficace des jeux les plus gourmands en ressources ainsi que des applications lourdes, tout en optimisant la consommation énergétique.

Pour la partie graphique, le PC dispose d’une carte RTX 4070 avec 8 Go de mémoire GDDR6. Basée sur l’architecture Ada Lovelace, elle offre des performances graphiques avancées, incluant le ray tracing en temps réel et des capacités d’optimisation par intelligence artificielle, garantissant un rendu visuel ultra-réaliste et des fréquences d’images élevées.

Le système est équipé de 16 Go de mémoire DDR5 en double canal et le stockage repose sur un SSD PCIe de 512 Go.

L'audio est renforcé par deux haut-parleurs HP équipés de la technologie HP Audio Boost et optimisés par Bang & Olufsen, offrant un son clair, puissant et immersif.

Retrouvez le HP Victus 16-s0040nf à 1 049,99 € au lieu de 1 599,99 €, soit une remise de 34 % sur la Fnac.



Et voici quelques autres promotions intéressantes à découvrir :

Aspirateur robot Xiaomi E12 à 91,94 € avec le code FRCD10 (4000 Pa, planification intelligente des parcours, notifications vocales, ajustement automatique du débit d'eau, triple filtration, 4 niveaux d'aspiration réglables...)

Aspirateur balai sans fil Rowenta X Pert 7.60 RH6A39WO à 139 € soit -30% (30AW, autonomie 45 mn, réservoir 0,44 L, éclairage LED, 2 vitesses, 2 étapes de filtration...)

Et n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos de la journée (graveur laser Mecpow X5 Pro, casque Soundcore Space One Pro et enceinte JBL Xtreme 3) ainsi que nos bons plans spécial smartphones Xiaomi, trottinettes électriques Ausom et mini PC GEEKOM A5 Édition 2025 !