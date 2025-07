Lire sur mobile

Aujourd'hui, la Terre tourne plus vite, faisant de ce 22 juillet l'un des jours les plus courts de l'histoire. Cette accélération de la rotation, observée depuis 2020, intrigue les scientifiques et pourrait mener à un événement inédit : la suppression d'une seconde. Mais quelles sont les causes de ce phénomène mystérieux ?