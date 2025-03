Le constructeur Tesla souffre d'une baisse de ses ventes mais aussi des conséquences de l'activité de son dirigeant Elon Musk au sein du DOGE ou ministère de l'efficacité gouvernementale.

Une certaine colère se manifeste par des tags, dégradations ou même des incendies de véhicules, de concessions et de bornes de charge Supercharger tandis que le cours en Bourse est au plus bas depuis cinq mois et loin de son record de mi-décembre.

Et si cela ne suffisait pas, Tesla se voit contraint de rappeler l'ensemble des pickups électriques Cybertruck commercialisés aux Etats-Unis, soit une flotte de quelque 46 000 véhicules.

Réparation gratuite et changement de procédé

L'alerte a été donnée début janvier après l'observation du décollement d'éléments de carrosserie sur les montants des véhicules. En cause, la colle qui sert à maintenir ces baguette en acier inoxydable ne résiste pas dans le temps.

De fait, ces éléments peuvent se décoller et se détacher du véhicule, selon une notice de la NHTSA, l'autorité de régulation de la sécurité routière aux Etats-Unis, et provoquer des dégâts ou des accidents pour les véhicules se trouvant derrière. Tesla a déjà indiqué que le remplacement des équipements défectueux est programmé et sera réalisé gracieusement.

Le constructeur avait déjà reçu plus d'une centaine de demandes de réparation au début du mois de mars et indiquait n'avoir pas connaissance d'aucun incident ou accident lié au décollement de ces éléments du Cybertruck. Des bruits anormaux ou des vibrations peuvent alerter sur un risque de décrochage.

Déjà plusieurs rappels pour des défauts divers

Le Tesla Cybertruck a déjà fait l'objet de plusieurs rappels concernant divers problèmes de finition ou de défaut de certaines pièces. Le constructeur va modifier son procédé de fixation des montants sur son site de production en mixant cette fois colle et rivetage.

Très attendu lors de sa présentation en 2019, le Cybertruck a suscité la curiosité par son style très anguleux à rebours de tout ce qui se fait dans l'industrie automobile et par sa carrosserie faite de grands panneaux en acier inoxydable et ses vitres capables de résister à des impacts de balle.

La commercialisation a pris du temps et ce n'est que fin 2023 que la production a pu être lancée. Entre-temps, l'intérêt pour le véhicule semble s'être atténué, après avoir connu plus d'un million de réservations (non contraignantes) à ses débuts.

Le Tesla Cybertruck est un modèle à part dans la gamme du constructeur et qui demande des défis techniques de production particuliers. Il ne constitue pas une grande part du volume de véhicules électriques écoulés dont l'essentiel est représenté par les Model 3 et Model Y.

Des restylages ont été proposés mais les observateurs sont en attente de nouveaux modèles qui tardent à arriver alors que la concurrence a fortement accéléré ces deux dernières années, parfois en prenant directement pour cible ses propres véhicules par les fonctionnalités proposées et la grille tarifaire.