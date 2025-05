La question du maintien d'Elon Musk à la tête de Tesla a été récurrente ces dernières années et s'est posée récemment avec plus d'acuité alors que le milliardaire s'est lancé dans l'aventure du ministère de l'efficacité gouvernementale, ou DOGE, tandis que le constructeur connaît un ralentissement sensible de ses ventes.

Les investisseurs et analystes questionnent régulièrement la direction sur l'éventualité d'un remplacement de l'homme d'affaires ou bien de garanties sur le temps consacré à Tesla parmi ses nombreuses activités annexes.

Faut-il maintenir Elon Musk à la tête de Tesla ?

Après des années de maintien en poste, le Wall Street Journal a affirmé que la direction de Tesla étudiait la possibilité d'un départ d'Elon Musk du poste de CEO. Lors de la dernière présentaiton des résultats financiers, ce dernier a pourtant fait part de son intention de se retirer du DOGE prochainement et de passer plus de temps à la gestion de Tesla.

L'image de marque écornée d'Elon Musk a fait souffrir celle du constructeur, conduisant à des mouvements de protestation et des dégradations de véhicules et de concessions devenus malgré eux symboles des déclarations de l'allié de poids de Donald Trump.

Tesla a toutefois rapidement démenti l'information selon laquelle la direction se chercherait un nouveau dirigeant en soulignant que le conseil d'administration accorde toujours toute sa confiance à Elon Musk pour mener la stratégie de l'entreprise.

Fin de l'aventure politique ?

De son côté, Donald Trump a fait savoir qu'il aurait aimé qu'Elon Musk reste dans son équipe mais qu'il comprenait qu'il "souhaite retourner à ses voitures". Soutien durant la campagne présidentielle et responsable du DOGE, Elon Musk avait pris ses distances avec la politique de hausse des tarifs douaniers voulue par Trump mais qui risque d'affecter durement les constructeurs automobiles, Tesla compris.

Le milliardaire va avoir du pain sur la planche pour relancer les ventes de véhicules électriques de Tesla et redonner confiance aux consommateurs. Il reste à voir si la stratégie des voitures autonomes dévoilée en octobre dernier, entre option FSD plus efficace et introduction du Cybercab, portera ses fruits et ne sera pas contrée par un contexte économique plus incertain.