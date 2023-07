Le milliardaire Elon Musk a longtemps fait figure d'homme d'exception à l'origine de startups à succès dont les plus connues sont Tesla et SpaceX. Le parcours de l'homme et le rythme effréné imposé à ses entreprises pour obtenir des résultats rapidement afin de rester en amont de la concurrence en ont fait une source d'inspiration pour beaucoup, parfois jusqu'à la dévotion.

Mais l'homme d'affaires a aussi ses côtés sombres et sa surexposition sur le réseau social Twitter, qu'il a racheté pour 44 milliards d'euros avec l'idée d'en faire à terme une Super App X ont commencé à ternir l'image de Tony Stark / Ironman du monde réel.

Sa gestion parfois abrupte, ses mèmes à répétition, capables de faire décoller ou de couler des monnaies virtuelles et ses prises de position, dont certaines politiques, commencent à agacer une partie des utilisateurs...et jusqu'aux propriétaires de véhicules électriques Tesla.

Elon Musk superstar

Si le milliardaire a régulièrement réfuté l'idée que ses agissements aient une influence sur Tesla, un sondage de Bloomberg d'après les réponses obtenues auprès de 5000 utilisateurs de Tesla Model 3 raconte une autre histoire.



Parmi ceux qui ont vendu ou leur véhicule et changé de marque, l'enquête indique que la première raison (à 21,5%) conduisant les possesseurs de Model 3 à changer de marquer viendrait d'une désapprobation du personnage Elon Musk. Cette cause arrive devant les problèmes de qualité de service (18,7% des répondants) ou le désintérêt pour la marque Tesla (17,8%).

On ne peut sans doute pas plaire à tout le monde mais la visibilité renforcée du patron de Tesla après le rachat de Twitter / X et ses décisions révélant une autre facette du personnage peuvent finir par lasser ou créer une lassitude.

Pour autant, si Bloomberg choisit de mettre l'accent sur ce point, le sondage relève aussi que 83% des répondants sont ravis de leur véhicule et envisagent de reprendre un véhicule Tesla après la Model 3.

Dissocier l'homme de l'oeuvre

Cela suggère qu'ils ne sont pas si nombreux à critiquer l'attitude d'Elon Musk au point de vouloir changer de marque, même si cette proportion peut avoir tendance à augmenter ces derniers temps.

Faudrait-il dissocier l'image d'Elon Musk de celle de Tesla ? La question se pose sans doute aussi pour le réseau socia Twitter / X où la personnalité du milliardaire est écrasante.

Les internautes avaient d'ailleurs rejeté sa proposition de rester à la tête du réseau social, ce qui a conduit à nommer Linda Yaccarino au poste de CEO de Twitter / X Corp., même si Elon Musk conserve un rôle de premier plan dans les décisions.