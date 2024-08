Le constructeur Tesla continue de profiter de sa gamme de véhicules électriques Model S3XY mais n'a pas lancé de nouveaux modèles depuis quelque temps, préférant se concentrer sur des modèles spéciaux comme le pickup électrique Cybertruck.

L'année 2024 reste compliquée puisque de nouveaux modèles qui pourraient relancer les ventes ne sont pas attendus avant l'an prochain au mieux et que les véhicules produits en Chine sont soumis à des taxes douanières plus élevées en Europe. En attendant, Tesla doit présenter de nouveaux projets comme son initiative de robotaxis et de véhicules autonomes, promis depuis longtemps.

Tesla Model Y Juniper début 2025 ?

Faute de nouveaux véhicules, Tesla passe par le restylage de ses modèles existants. La Tesla Model 3 a eu droit à son lifting dans le cadre d'un projet Highland en septembre 2023.

La Tesla Model Y devrait suivre et l'agence Reuters avait évoqué l'an dernier un projet Juniper dont elle situait l'officialisation pour en 2024. Bloomberg avait tenté de préciser la fenêtre en évoquant mi-2024 pour son annonce.

Toutefois, Tesla avait indiqué ne pas prévoir le refresh de son véhicule électrique cette année. Selon de nouvelles informations issues des chaînes d'approvisionnement chinoises, le lancement de la Tesla Model Y Juniper interviendrait durant premier trimestre 2025.

Model Y Juniper et Model Y 7 places internationale

La rumeur chinoise, reprise par Electrek, affirme que le début d'année verra arriver Juniper avec 5 places assises mais aussi que la version du SUV Model Y avec 7 places assises, déjà proposée aux Etats-Unis, arrivera en Europe et en Asie en fin d'année grâce à une mise en production dans la Gigafactory Shanghai.

Aperçue en tenue de camouflage, la Tesla Model Y Juniper devrait profiter de légères modifications de la carrosserie et d'un logo Tesla lumineux remplaçant le simple sigle T.