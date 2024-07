L'année 2024 a commencé doucement pour Tesla avec un recul global de ses ventes de véhicules électriques dont les gammes arrivent en fin de cycle tandis que les nouveaux modèles n'arriveront qu'en 2025 au mieux.

Le constructeur doit faire le dos rond dans un contexte de concurrence ardue et de ralentissement du marché mais il a tout de même réussi à freiner sa chute à coup de promotions, ce qui a lui évité de dévisser en Bourse lors de l'officialisation de ses volumes de vente et de production.

A défaut de nouveaux véhicules, Elon Musk avait promis des annonces pour le mois d'août dans un domaine particulier qu'il a évoqué plusieurs fois ces dernières années : les robotaxis et la conduite autonome.

Concrétiser les projets de conduite autonome

Tesla développerait depuis plusieurs années un véhicule sans volant ni pédales qui pourrait mettre en avant les qualités de conduite autonome intégrale conçues en interne et qui pourrait convaincre les investisseurs et les clients de l'état d'avancement du projet.

Le milliardaire pourrait aussi apporter des précisions à sa vision de véhicules Tesla pouvant générer des revenus pour leurs propriétaires en étant utilisés comme véhicules de transport sans chauffeur grâce à la conduite autonome.

On attend des annonces concernant l'option FSD (Full Self Driving) des véhicules Tesla qui doit fournir une conduite autonome de haut niveau et pourrait être proposée à d'autres constructeurs.

Son développement est plus long qu'espéré mais l'homme d'affaires tendait à affirmer que Tesla était arrivé à un état d'avancement décisif que l'on pourrait apprécier plus tard dans l'année.

Pour le moment, ce sont surtout les doutes qui planent alors que le site Business Insider affirme que le système FSD est optimisé pour Elon Musk et d'importants influenceurs mais reste plus limité dans son fonctionnement pour le reste du monde.

La grande présentation d'août des robotaxis repoussée ?

Cette affirmation avait déjà perturbé le cours en Bourse de la firme mais une autre mauvaise nouvelle circule déjà : la présentation d'août sur les robotaxis serait reportée au mois d'octobre.

Les équipes de Tesla auraient encore besoin de temps pour finaliser et construire le prototype de robotaxi. Les retards dans les projets du constructeur sont fréquents mais, cette fois, ils pourraient être liés également au retard pris dans la mise en place d'un supercalculateur destiné à entraîner l'IA du robotaxi, après les coupes dans les effectifs et la réorganisation du début d'année.

L'information, dévoilée par Bloomberg mais non confirmée par Tesla, a tout de même provoqué une certaine inquiétude chez les investisseurs, faisant reculer le cours en Bourse de 7%.

Il n'y a pas de quoi affoler les actionnaires mais cela pourrait aller dans le sens des difficultés du secteur des véhicules autonomes confronté à des problématiques de réglementation et des incidents avec des voitures autonomes circulant en Californie.