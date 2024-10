Le constructeur Tesla s'appuie toujours sur sa gamme de véhicules S3XY, à laquelle il faut ajouter le pickup Cybertruck, pour assurer ses ventes. Les modèles ont déjà un long cycle commercial et, en attendant des nouveautés peut-être à partir de l'an prochain, il s'est attaché à proposer un restylage de ses modèles de milieu de gamme.

La Tesla Model 3 restylée, nom de code Highland, a fait son apparition fin 2023 et la Model Y devrait suivre prochainement. Portant le nom de code Juniper, elle doit offrir une légère refonte de son design et de son habitacle pour relancer des ventes souffrant d'un manque de nouveautés et d'une concurrence toujours plus forte.

Une refonte pour relancer les ventes

La rumeur veut que cette nouvelle version soit lancée début 2025 et il se murmure que la mise en production est imminente sur le site de la Gigafactory Shanghai puisqu'elle débuterait dès ce 22 octobre.

Elle pourrait faire l'objet d'une annonce en fin d'année suivie d'une commercialisation dès le premier trimestre. Comme la Model 3 Highland, il faut s'attendre à une modification de l'avant et de l'arrière du véhicule, avec sans doute des phares redessinés dans un style plus incisif.

Des changements sont aussi à attendre du côté de l'habitacle avec un intérieur dont l'acoustique serait améliorée. Le véhicule lui-même gagnerait en efficience grâce à une aérodynamique retravaillée.

Trouver un nouveau souffle

La source chinoise relève que la production, ou plutôt la pré-production de la Tesla Model Y Juniper débutera doucement avec seulement 12 véhicules produits par jour avant de grimper progressivement.

Comme la Model 3, l'évolution de la Model Y pourrait toucher les marchés chinois et européens avant le marché américain. S'agissant du véhicule électrique le plus vendu de Tesla, il devrait contribuer à un solide rebond des ventes lors de sa commercialisation, les consommateurs attendant son arrivée, ce qui a pu impacter les ventes ces derniers mois.

La présentation des prochains résultats financiers sera peut-être l'occasion d'en savoir plus sur les ventes du Cybertruck et les intentions de la firme en matière de robotaxis. La présentation du mois d'octobre a laissé les investisseurs sur leur faim en donnant très peu de détails techniques et financiers.

Elon semblant avoir laissé de côté l'idée d'un véhicule électrique à 25 000 dollars pour se concentrer sur les robotaxis, il faudra de solides arguments pour convaincre du bien-fondé de la stratégie.