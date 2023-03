L'événement Tesla Investor Day du 1er mars 2023 n'a pas conduit à la présentation de nouveaux véhicules électriques chez les constructeur mais l'ensemble de la conférence a porté sur les problématiques de production et la capacité de Tesla à continuer d'améliorer ses cadences.

Si un véhicule à bas coût sera sans doute annoncé tôt ou tard pour accompagner les projets de la firme, cette dernière pouvait tout de même s'enorgueillir d'avoir produit 4 millions de véhicules électriques depuis sa création.

Une cadence qui s'accélère



Tesla indique avoir mis 12 ans à produire son premier million de véhicules électriques mais seulement 7 mois pour passer de 3 millions à 4 millions de véhicules produits après avoir organisé et automatisé sa production dans ses Gigafactories.

Une nouvelle usine géante, la plus grande de toutes, va être construite au Mexique dans quelques mois dans le cadre d'un investissement de 5 milliards de dollars. C'est là que devraient être annoncées de nouvelles générations de véhicules et peut-être la fameuse Tesla Model 2 qui pourrait être proposée à 25 000 dollars.

Un projet de grande ampleur

Durant l'Investor Day, Elon Musk, patron de Tesla, a indiqué que l'objectif était de parvenir à produire 20 millions de véhicules électriques annuellement à partir de 2030, contre un peu plus de 1 million actuellement.

Cela va demander de gros efforts financiers et une logistique très élaborée pour arriver à accroître fortement la production. Nouvelle plateforme pour les véhicules, nouveaux matériaux, optimisation des moteurs et des batteries, automatisation poussée et procédés avancés de production sont ainsi au programme.

Pour cela, le constructeur va avoir besoin de 12 Gigafactories d'une dizaine de modèles de véhicules électriques pour y parvenir. On pourrait donc rapidement entendre parler de la construction de nouvelles usines en différents points du globe pour accomplir cet objectif inscrit dans le Master Plan Part 3.