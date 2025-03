Confronté à une baisse de ses ventes en Europe et en Chine mais aussi à l'image sulfureuse de son dirigeant Elon Musk et aux décisions économiques de Donald Trump avec ses hausses de tarifs douaniers, le constructeur américain Tesla a connu une grosse baisse de forme en Bourse.

Il n'est pas le seul, les grandes valeurs high-tech étant également touchées mais dans une moindre mesure et cela appelle à une réaction. Si le milliardaire semble désormais tout miser sur la voiture autonome représentée par son futur Cybercab, il faudra bien continuer de vendre des véhicules électriques pendant un certain temps.

Elon Musk ne s'en cache pas et a déjà promis de doubler la production de véhicules électriques sur le sol américain après que Donald Trump a fait mine de lui acheter un véhicule pour le soutenir mais il faudra sans doute en passer par un modèle plus abordable.

Un Tesla Model Y moins coûteux à produire

Le fameux véhicule électrique à 25 000 dollars, prédit depuis des années, n'est pas encore né et Tesla aurait eu avant cela une autre idée. Selon Reuters, la firme prévoirait pour rebondir rapidement de lancer une variante de son Model Y en version low cost.

Le projet E41 serait donc un Model Y plus compact et surtout coûtant 20% cher à fabriquer par rapport au Model Y restylé lancé en début d'année tout en utilisant les mêmes lignes de production. Elle pourrait être produite en masse dans la Gigafactory Shanghai, sa plus grosse usine dans le monde, à partir de 2026.

Tesla Model Y Juniper

Ce Model Y à moindre coût devra soutenir les ventes de Tesla en Chine où elles sont malmenées alors que le marché de l'électrique est en progression du fait de la guerre des prix qui s'y joue mais elle sera aussi produite plus tard en Europe et aux Etats-Unis pour servir ces marchés sans en subir les droits de douane devenus plus lourds à supporter.

Ce n'est pas qu'une question de prix

La gamme actuelle démarre en Chine vers 35 000 dollars mais les constructeurs chinois sont capables de descendre plus bas tout en offrant des fonctionnalités avancées.

La marque Xiaomi, nouveau venu sur le marché, a clairement pris pour cible la Tesla Model 3 avec ses modèles Xiaomi SU7 qui constituent déjà un grand succès local et elle devrait s'attaquer cette année au Model Y en lançant un Xiaomi YU7 dans la même catégorie des crossover compacts et sans doute toujours avec une stratégie tarifaire agressive.

Mais, au-delà de la guerre des prix, il reste à voir si l'image de marque de Tesla n'est pas trop écornée, en tant qu'entreprise américaine menée par Elon Musk, bras droit et tendu de Donald Trump, alors que les Etats-Unis comptent renforcer la guerre commerciale en cours par de nouvelles hausses de tarifs douaniers autant que de mesures de restrictions sur les puces.