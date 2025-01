Elon Musk l'avait prédit : l'année 2024 serait compliquée pour Tesla, en phase de transition, sans nouveau modèle à présenter et avec une concurrence chinoise toujours très forte, même si elle est elle-même confrontée à ses propres démons.

Les ristournes n'ont réussi qu'à éviter un trop grand effritement des ventes mais la baisse des aides à l'achat de véhicules électriques un peu partout dans le monde n'ont pas aidé à tenir le rythme.

Premier recul annuel des livraisons pour Tesla

Tesla a tout de même réussi à maintenir ses niveaux de livraisons trimestrielles mais sans pouvoir réellement progresser. Les premières ventes du pickup Cybertruck ne permettent pas vraiment de compenser le ralentissement des ventes et les l'annonce de la stratégie des véhicules autonomes Cybercab reste une ambition de long terme.

Sur le dernier trimestre de l'année, Tesla a écoulé 495 570 véhicules électriques, toujours essentiellement des Tesla Model 3 et Model Y, et produit près de 460 000 unités.

Sur l'ensemble de l'année, le volume de livraison se porte à 1,79 million d'unités, en recul de 1% par rapport aux 1,81 million d'unités écoulées en 2023. C'est une première pour le constructeur, même s'il a réussi dans l'ensemble à tenir son rang.

Le cap des 2 millions de véhicules livrés ne sera donc toujours pas atteint cette année, ce qui peut aussi inquiéter sur l'ambition de pouvoir livrer des dizaines de millions de véhicules électriques annuellement à l'horizon 2030. Une Tesla Model Q à moins de 30 000 dollars pourrait-elle venir à la rescousse prochainement ?

Les investisseurs insatisfaits

Cela ne suffit pas à satisfaire les analystes et les investisseurs et le cours en Bourse de l'entreprise a reculé de 6% environ, d'autant plus que le concurrent BYD a pour sa part encore connu une belle progression de ses ventes cette année, ce qui devrait lui permettre de prendre définitivement la tête du marché.

A la décharge de Tesla (si l'on peut dire), l'entreprise a d'autre pôles d'activité à faire valoir, comme la production de batteries électriques de grande capacité. Il reste maintenant à voir si les nouveaux axes stratégiques comme les voitures autonomes et les robots humanoïdes Tesla Bot équipés d'IA seront effectivement les relais de croissance de demain.