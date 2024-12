Le constructeur Tesla a bâti son succès sur la production de véhicules électriques en parvenant à faire passer sa production à une échelle industrielle quand la plupart de ses concurrents restaient bloqués sur de petites séries.

Au-delà des véhicules électriques, le constructeur prépare l'évolution suivante avec le développement de la conduite autonome dont il espère bientôt pouvoir proposer une autonomie intégrale avec des véhicules ne nécessitant plus aucune supervision humaine.

Mais son ambition à plus long terme va encore plus loin...et pourrait mettre de côté les véhicules électriques. Elon Musk, son dirigeant, s'est lancé dans l'aventure des robots humanoïdes avec les Tesla Bot chargés de remplacer l'humain dans des tâches répétitives sur les sites de production avant de devenir, peut-être plus tard, des compagnons robotiques du quotidien.

TSMC prêt à accompagner Tesla sur de nouveaux chemins

Le chemin est encore long, que ce soit pour la partie robotique (vitesse d'exécution, agilité, autonomie) que pour la part d'intelligence artificielle qu'ils embarqueront afin de comprendre leur environnement et de pouvoir s'adapter à des situations imprévues.

Et selon le président et CEO de TSMC, CC Wei, qui a rencontré récemment Elon Musk, Tesla a déjà commencé à pivoter vers ces nouveaux enjeux et veut s'assurer de disposer des puces nécessaires.

Le dirigeant du plus grand fondeur mondial suggère quasiment que Tesla est déjà plus préoccupée par l'approvisionnement de puces pour son robot humanoïde Optimus que pour ses véhicules électriques.

Les efforts des derniers mois ont beaucoup porté sur l'accumulation d'accélérateurs IA pour alimenter ses supercalculateurs Cortex (Tesla) et Colossus (x.AI / Grok), utilisés par dizaines de milliers d'unités, tandis qu'Elon Musk en veut 1 million à court terme.

CC Wei a indiqué que Tesla verrait les robots polyvalents comme son activité la plus stratégique et y mettrait ses plus gros moyens, devant les véhicules électriques. Il faudra donc que TSMC fournisse les puces en quantité suffisante et au bon prix.

Le concurrent BYD s'intéresse aussi aux robots humanoïdes

Pour le fondeur, d'autres opportunités sont également ouvertes, comme les puces pour drones et celles destinées aux applications IA utilisées pour les besoins des infrastructures critiques comme l'eau, l'électricité ou le gaz.

Point intéressant, le constructeur BYD, principal concurrent de Tesla sur les véhicules électriques et en passe de lui ravir la première place, se voit aussi un avenir dans les robots humanoïdes.

Le site Electrek note que la firme chinoise recrute massivement des talents dans le domaine de la robotique et cherche à enrichir rapidement une équipe dédiée mise en place depuis 2022.

L'entreprise utilise déjà des robots humanoïdes de la firme UBTECH sur ses sites de production et a annoncé un investissement massif de 100 milliards de yuans (13,1 milliards d'euros) dans l'IA, la robotique et les véhicules électriques.