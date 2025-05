La Chine ne cache pas son ambition d'égaler sinon dépasser le prestige de la NASA en matière de missions spatiales et elle déroule un impressionnant programme qui ne manquera pas de s'accélérer une fois qu'elle disposera à son tour de lanceurs réutilisables.

Jusque-là cantonnée à refaire des missions déjà réalisées par l'agence spatiale américaine, elle a commencé à réaliser des premières mondiales, notamment en allant se poser sur la face cachée de la Lune, récupérer des échantillons de sol et les ramener sur Terre pour analyse.

Le pays met en place actuellement deux missions qui préparent l'établissement d'un campement lunaire ILRS qui permettrait de disposer d'humains à demeure sur notre satellite naturel et anticiper une exploitation de ses ressources.

La Chine a en outre de plus en plus de chances de pouvoir être la première à tenter l'expérience de ramener des échantillons de sol martien alors que le budget de la NASA pourrait être sabré par l'administration Trump et mettre à mal la mission Mars Sample Return.

Une mission, deux objectifs

L'agence spatiale prépare une nouvelle grande mission baptisée Tianwen-2. Les Elle fera suite à Tiawen-1 qui avait permis de poser le rover Zhurong sur la planète Mars mais aura cette fois un tout autre but avec deux objectifs distincts.

La première étape de Tiawen-2 sera de se rapprocher de l'astéroïde Kamoʻoalewa (ou 2016 HO3), d'en prélever des échantillons et de les retourner sur Terre, avec un atterrissage prévu en 2027.

Ce sera l'occasion de combiner des techniques d'approche et d'extraction utilisées dans les missions précédentes d'autres agences spatiales qui sont aussi une approche préliminaire pour une future exploitation minière d'astéroïdes métalliques.

Les échantillons seront renvoyés vers la Terre à bord d'un véhicule de retour spécifique tandis que la sonde Tianwen-2 poursuivra sa route pour atteindre son second objectif : rencontrer la comète 311P/PANSTARRS.

Elle l'accompagnera momentanément pour en préciser ses caractéristiques générales et analyser la composition de sa surface et des éventuels éléments volatils et les particules chargées à proximité.

Elle utilisera un radar pénétrant pour étudier les couches de matière qui la compose et leur organisation, ainsi que la présence potentielle d'un champ magnétique.

Tianwen-2, c'est pour fin mai

Il manquait encore une date de lancement pour la mission Tianwen-2. Elle est désormais connue : le tir est prévu le 28 mai prochain.

Les missions Tianwen suivantes seront tout aussi stratégiques. Tianwen-3 sera la mission de récupération d'échantillons depuis la planète Mars et elle devrait être lancée vers 2028.

Tianwen-4, prévue pour 2030, ira explorer Jupiter et les lunes joviennes en essayant peut-être de se poser sur l'une d'elles, Callisto, tandis qu'une sonde sera envoyée en orbite autour de la planète Uranus.