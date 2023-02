Le prix des carburants reste un sujet très sensible qu'il faut manipuler avec précaution. Sa hausse avait été l'un des déclencheurs du mouvement des gilets jaunes et la crise énergétique associée au conflit entre l'Ukraine et la Russie ont exacerbé les tensions et les craintes sur le pouvoir d'achat.

Le gouvernement a instauré l'an dernier une remise à la pompe pour limiter la hausse du prix des carburants et le groupe pétrolier TotalEnergies avait ajouté son propre rabais dans son réseau de stations-service.

Ces deux dispositifs se sont arrêtés au 1er janvier 2023 et les prix de l'essence et du diesel sont progressivement remontés vers la valeur fatidique de 2 € / litre. Elle constitue un seuil psychologique pour les Français, de l'aveu du PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, qui a évoqué la possibilité de proposer de nouveau une ristourne dans son réseau, alors que le groupe vient d'engranger des profits record du fait de cette même crise énergétique.

Le prix de l'essence et du disel plafonné

Le gouvernement a saisi la balle au bond et a mis la pression sur l'entreprise pour qu'elle mette concrètement en place une mesure. Après un nouvel appel du pied du président de la République Emmanuel Macron, TotalEnergies annonce son dispositif : le prix de l'essence sans plomb 95 comme du diesel sera plafonné à 1,99 € / litre dans ses 3400 stations-essence jusqu'à la fin de l'année.

??⛽️ Face à la hausse des prix, nous innovons. En 2023, le litre d’#essence et de #diesel ne dépassera pas 1,99 €/L, dès ce samedi sur les autoroutes et à compter du 1/3 dans toutes nos #stations en #France. Cette mesure pour tous protège nos clients contre des prix trop élevés. pic.twitter.com/CebEtJDkkm — Patrick Pouyanné (@PPouyanne) February 22, 2023

La mesure ne concerne pas les carburants spéciaux comme le diesel Excellium et le sans plomb 98 et elle sera mise en route dès samedi sur le réseau autoroutier et à partir du 1er mars dans l'ensemble des stations-service du groupe (3400 stations en France).

La précédente remise de 20 centimes puis 10 centimes pendant plusieurs semaines lui avait coûté 550 millions d'euros. Le coût du nouveau mécanisme dépendra donc du prix des carburants ces prochains mois alors qu'il tend à remonter vers les 2 € / litre.

Risque de déstabilisation logistique

Dès à présent, certains observateurs s'inquiètent des conséquences d'une telle mesure si les tarifs venaient à dépasser fortement le fameux seuil des 2 €. Des ruées vers les stations de TotalEnergies sont probables avec un encombrement sur le réseau et des problèmes logistiques pour réalimenter rapidement les stations.

La grande distribution peut organiser des opérations ponctuelles de remises sur les carburants mais les marges sont réduites (le carburant est un produit d'appel) et elle ne pourra pas s'aligner sur la mesure de TotalEnergies sans réaliser de la vente à perte.

D'autres regrettent le mauvais message envoyé par cette mesure qui revient à financer les énergies fossiles alors que tous les efforts devraient être mis dans la transition écologique et le retrait des carburants fossiles.

Même avec la hausse des ventes de véhicules électriques, il restera pourtant difficile de se passer des carburants polluants ces prochaines années, avant la fin des ventes de véhicules thermiques neufs décidée en Europe à partir de 2035.