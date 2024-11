On commence avec la TV Xiaomi A 32 2025.

Avec un design sans cadre qui maximise le rapport écran-corps, elle offre une immersion totale et sans distraction. La résolution 4K HDR, combinée à la technologie MEMC, garantit une fluidité et un rendu saisissants, tandis que l’algorithme avancé DTS Virtual crée un environnement sonore immersif en transformant l’audio 2D. Profitez d’un son riche et enveloppant grâce à la double compatibilité Dolby Audio et DTS-X, amplifié par des haut-parleurs de 10 W chacun.

Avec Google TV, accédez facilement à tous vos films, séries et contenus de vos abonnements, réunis au même endroit pour des recommandations personnalisées et plus de 10 000 applications. De plus, contrôlez l’écosystème Xiaomi directement depuis votre canapé : que ce soit par Xiaomi Home ou avec la commande vocale "OK Google", gérez facilement vos appareils connectés, de la surveillance vidéo au robot aspirateur.

Retrouvez la TV Xiaomi A 32 2025 à 121,90 € au lieu de 169 € (prix officiel) en utilisant les codes BFXM05 ou 11FR012 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



On passe maintenant à l'HONOR 200 Lite - 256 Go.

Léger et ultra-fin, il dispose d’un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces, offrant une protection oculaire et une gradation douce pour un confort visuel optimal, même en usage nocturne, avec une certification sans scintillement par TÜV Rheinland.

Équipé d'un capteur principal de 108 MP et d’une caméra frontale de 50 MP, le smartphone capture vos photos avec une clarté exceptionnelle et une réactivité instantanée. Profitez de selfies parfaitement éclairés, sans surexposition, et d'une caméra arrière offrant trois focales pour des portraits détaillés, tout en jouant habilement avec la profondeur de champ.

Avec la technologie HONOR RAM Turbo, il transforme les 8 Go de stockage en mémoire vive supplémentaire, offrant une expérience fluide et permettant de conserver les applications en arrière-plan lorsque vous en changez.

Le HONOR 200 Lite a reçu la certification 5 étoiles de résistance aux chutes de l’organisme suisse SGS, garantissant une protection efficace jusqu’à 1,5 mètre de hauteur. Sa structure Matrix I-beam et son matériau amortissant renforcent sa stabilité et sa résistance aux impacts.

Le smartphone HONOR 200 Lite 256 Go en noir est en ce moment à 199,90 € au lieu de 229,90 €, soit une remise de 13 % sur Amazon. À noter que son prix officiel s'élève à 329,90 €.

Enfin, on termine avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch5 Pro - 45mm Bluetooth.

Elle est dotée d'un écran Super AMOLED de 1,36 pouce avec une résolution de 450 x 450 pixels protégé par un cadran en aluminium, un boîtier en titane et un verre saphir. Sa résistance IP68 assure une étanchéité jusqu'à 50 mètres ainsi qu'une protection contre la poussière.

Le processeur Exynos W920 avec 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage assure des performances fluides, tandis qu'Android Wear 3.5 vous donne accès à tout l’écosystème Google, y compris le Play Store, Google Maps avec GPS et boussole, l’Assistant Google et Google Pay.

La Galaxy Watch5 Pro offre également un suivi de santé complet avec des outils permettant de mesurer la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la composition corporelle (IMC, masse musculaire, densité osseuse) ainsi qu’un suivi avancé du sommeil incluant la mesure de la SpO2, la détection des ronflements et la gestion des objectifs de sommeil. Pour les sportifs, elle propose des programmes d’entraînement détaillés, un suivi précis et une détection automatique d'activités pour un suivi optimal des performances.

En tant qu'extension de votre smartphone, la Galaxy Watch5 Pro vous permet de recevoir des notifications, de consulter vos e-mails et SMS et d'accéder à l'historique de vos messages. Elle offre également des fonctionnalités de gestion de l'appareil photo de votre téléphone ainsi qu'une personnalisation étendue.

La Samsung Galaxy Watch5 Pro - 45mm Bluetooth est disponible en Gris Titanium à 176,99 € au lieu de 349 €, soit une remise de 49 % sur Cdiscount avec livraison offerte. Pour information, le prix de base de la Galaxy Watch5 Pro s'élève à 469 €.

