Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en 2022, le réseau social est profondément chamboulé. L'entreprise a perdu les trois quarts de ses salariés, même ceux prêts à dormir sur place, dont ses équipes de modération tandis que les algorithmes sont tripatouillés pour mettre en avant les tweets du nouveau patron et de certains comptes.

En façade, c'est le grand mic-mac autour des comptes certifiés qui ne le sont plus et doivent être remplacés par le programme payant Twitter Blue avec lequel n'importe qui peut obtenir la coche bleue pour 8 dollars / mois (9,60 euros / mois), perdant donc la notion de qualité ou de pertinence qui en faisait sa distinction.

Elon Musk n'agite plus le spectre de faillite rapide de Twitter mais le milliardaire a estimé la valeur du réseau social à environ 20 milliards de dollars, encore très loin de ce qu'il a payé pour l'acquérir.

Très peu de conversion à Twitter Blue

Le programme Twitter Blue à 8 dollars / mois est donc essentiel pour générer des revenus alors que les annonceurs publicitaires ne sont pas revenus en masse après le rachat et s'inquiètent toujours de la gouvernance et de l'absence de modération ouvrant les vannes aux contenus problématiques.

Elon Musk lui-même tweetait en mars que les revenus publicitaires avaient chuté de 50% entre les mois d'octobre et mars, confirmant que cette problématique est loin d'être réglée et qu'il est urgent de trouver des revenus alternatifs.

Or, les décomptes ne sont pas bons. L'agence Bloomberg relève ainsi que seuls 116 000 personnes se sont abonnées sur les 2,6 millions qui ont visité la page Twitter Blue en mars, selon des données de SimilarWeb (estimation toutefois minorée ne comptant pas les abonnements via une application mobile et les achats groupés en entreprise).

Le grand mélange des genres

Cela ne va pas en ajouter beaucoup aux moins de 300 000 abonnés estimés en février et moins de 1% des utilisateurs mensuels de Twitter auraient pris l'abonnement Twitter Blue.

Les utilisateurs de Twitter bénéficiant d'une certification reçoivent des messages les incitant à basculer vers Twitter Blue mais bien peu semblent décidés à payer l'abonnement, n'y trouvant pas beaucoup d'avantages ou de fonctions avancées suffisamment attractives.

Cela pose un certain nombre de questions sur la hiérarchisation et la légitimité des messages du réseau social puisqu'il suffira d'acheter des comptes à 8 dollars pour gagner en visibilité et imposer ses vues. La désinformation pourrait en être la grande gagnante, associée à l'essor des intelligences artificielles génératives capables de créer des fake news en grande quantité et sous des formats variés.