L'information a commencé à circuler discrètement en juillet 2024 dans les couloirs de l'éditeur français Ubisoft : un opus ambitieux et historiquement marquant de la franchise Assassin's Creed a été purement et simplement annulé. Le projet, encore à un stade précoce de son développement, devait transporter les joueurs dans l'une des périodes les plus complexes et troubles de l'histoire américaine.

Quel était le scénario de cet Assassin's Creed abandonné ?

Le jeu proposait une immersion dans l'Amérique des années 1860 et 1870, durant la complexe période de la Reconstruction qui a suivi la Guerre de Sécession. Le joueur aurait incarné un homme noir, anciennement esclave dans le Sud, qui avait fui vers l'Ouest pour commencer une nouvelle vie.

Recruté par la Confrérie des Assassins, ce protagoniste serait retourné dans le Sud pour y combattre l'injustice. Son combat l'aurait amené à se confronter directement à la montée en puissance du Ku Klux Klan. Une trame narrative forte, ancrée dans des faits historiques d'une rare profondeur.

Quelles raisons ont poussé Ubisoft à une telle décision ?

D'après les témoignages de plusieurs employés et ex-employés d'Ubisoft, la direction parisienne aurait invoqué deux raisons principales pour justifier cet arrêt brutal. La première serait la vague de critiques et de réactions négatives en ligne suite à la révélation de Yasuke, un samouraï noir historique, comme l'un des deux protagonistes d'Assassin's Creed Shadows.

La seconde raison, plus profonde, est liée à la perception d'un risque commercial et d'image. En effet, la direction s'est inquiétée du climat politique de plus en plus tendu aux États-Unis. Une source proche du dossier a résumé la situation de manière lapidaire : « Trop politique dans un pays trop instable, pour faire court ».

Comment cette annulation a-t-elle été perçue en interne ?

Cette décision, bien que les annulations de projets soient monnaie courante dans l'industrie, aurait été particulièrement mal vécue au sein d'Ubisoft. Les équipes impliquées étaient décrites comme très enthousiastes à l'idée de travailler sur un sujet aussi pertinent et puissant. La frustration viendrait du sentiment que l'entreprise a cédé à la peur d'une controverse plutôt que de défendre une vision créative audacieuse.

L'ironie veut que cette annulation, datée de l'été 2024, soit intervenue bien avant le lancement d'Assassin’s Creed Shadows, qui a finalement reçu un accueil critique globalement positif et a dépassé le million de ventes dès son premier jour.