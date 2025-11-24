L'éditeur français ne lâche rien sur le front de l'innovation technologique. Quelques mois après avoir titillé la curiosité de l'industrie avec ses "Neo NPC", Ubisoft passe à la vitesse supérieure en dévoilant une application concrète et jouable de l'intelligence artificielle générative.

Loin des simples chatbots, il s'agit ici de transformer radicalement la manière dont nous interagissons avec nos alliés virtuels au cœur de l'action, en remplaçant les combinaisons de touches fastidieuses par le plus naturel des contrôleurs : notre propre voix.

L'IA générative peut-elle vraiment remplacer votre manette ?

C'est le pari de ce projet R&D baptisé Teammates, qui plonge le joueur dans une mission d'infiltration tactique.

Au lieu de naviguer dans des menus radiaux pour ordonner un tir de suppression, il suffit désormais de le demander oralement à vos coéquipiers, Pablo et Sofia. Cette prouesse est rendue possible grâce à l'intégration poussée de l'IA par les équipes d'Ubisoft Paris, qui permet aux personnages de comprendre non seulement les mots, mais aussi le contexte et l'intention du joueur.

Le système analyse la situation en temps réel, interprète votre stratégie et fait réagir les PNJ de manière organique, créant une fluidité d'action jusqu'alors impossible avec des scripts traditionnels.

Est-ce la fin des interfaces classiques dans les jeux vidéo ?

L'expérience repose sur l'utilisation intensive des commandes vocales pour interagir avec l'environnement et les personnages. Jaspar, un drone assistant doté d'une personnalité propre, peut même modifier les paramètres du jeu ou l'interface utilisateur sur simple demande orale, agissant comme un véritable copilote.

Cette approche pourrait bien redéfinir les standards des jeux vidéo modernes en supprimant les barrières techniques entre l'intention du joueur et l'action à l'écran. Si le prototype reste une expérimentation, il démontre que la technologie est désormais assez mûre pour offrir une "agency" (capacité d'agir) inédite, rendant chaque session de jeu potentiellement unique selon les dialogues et les choix tactiques employés.

Ubisoft va-t-il généraliser cette technologie à ses futures licences ?

Si pour l'instant Ubisoft reste prudent en qualifiant Teammates d'"expérimentation", la volonté d'Yves Guillemot est claire : devenir un leader dans ce domaine. L'objectif n'est pas de remplacer les développeurs, mais de créer des "camarades de jeu vivants" capables de s'adapter au style de chacun.

En investissant massivement dans ces technologies, la marque Ubisoft prépare le terrain pour ses futurs blockbusters, espérant que cette couche d'interaction sociale et tactique deviendra la nouvelle norme, comparable au passage de la 2D à la 3D il y a trente ans.

Foire Aux Questions (FAQ)

Teammates est-il un nouveau jeu complet ?

Non, c'est un prototype de recherche et développement (R&D). Il sert à tester les capacités de l'IA générative dans un contexte de gameplay réel (FPS tactique) mais n'a pas vocation à être commercialisé tel quel pour le moment.

Faut-il parler parfaitement pour être compris ?

Le système est conçu pour comprendre le langage naturel, y compris l'argot ou des phrases moins structurées. L'IA interprète l'intention derrière les mots plutôt que de chercher des mots-clés rigides comme les anciens systèmes de reconnaissance vocale.

Qui sont Jaspar, Pablo et Sofia ?

Ce sont les trois IA du prototype. Jaspar est un drone assistant qui gère l'interface et le tutoriel, tandis que Pablo et Sofia sont des coéquipiers tactiques physiquement présents dans le jeu, capables de combattre et d'exécuter des ordres complexes.