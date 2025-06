Avec plus de 9 millions d'unités écoulées, les ventes de cartes graphiques dédiées se sont plutôt bien portées au premier trimestre de l'année, selon le décompte de Jon Peddie Research.

Certes, les niveaux restent très inférieurs à ceux de la période pré-covid mais, cependant, ils affichent une remontée continue sur plusieurs trimestres. Toutefois, cette croissance profite avant tout à Nvidia qui s'octroie sur le début d'année une part de marché de 92% jamais atteinte jusqu'à présent.

AMD au plus bas depuis des années

Intel comptant pour 0,1% du marché avec ses GPU ARC de deuxième génération, c'est donc AMD qui a fait les frais de l'ultra-domination des Verts. Avec environ 750 000 cartes graphiques dédiées écoulées environ, AMD est en train de décrocher.

On pourra noter que les nouveaux GPU RDNA 4, avec les Radon RX 9070 / RX 9070 XT et la récente Radeon RX 9060 XT, n'étaient encore qu'annoncées au premier trimestre et n'étaient pas encore là pour relancer la machine mais la firme a atteint un plus bas historique début 2025 avec 8% seulement de part de marché quand elle parvenait jusqu'à présent à maintenir au moins 10% de présence.

Relance au deuxième trimestre ?

La stratégie de montée en prix des cartes graphiques de Nvidia ne l'a finalement pas desservie, au contraire, et il reste à voir si la satisfaction affichée par Lisa Su, CEO d'AMD, après le lancement des Radeon RX 9070 XT, se confirmera dans les décomptes du volume de GPU du printemps.

Pré-annoncées dès janvier 2025 avec l'architecture RDNA 4, les cartes graphiques de nouvelle génération ont patienté plusieurs mois avant d'arriver sur le marché, peut-être pour pouvoir constituer un stock initial important mais qui a laissé le champ libre à la concurrence.

La firme est en train de lancer la carte graphique Radeon RX 9060 XT proposée plus bas en gamme et capable de rivaliser avec la RTX 5060, mais il se murmure déjà que Nvidia prépare une RTX 5050 pour compléter son offre Blackwell.