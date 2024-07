Après les années fastes des confinements ayant conduit les consommateurs à s'équiper et à accélérer le renouvellement de leurs PC de bureau et portables, le marché des PC a conu une période plus sombre avec un recul très marqué des volumes de ventes.

Entre saturation des marchés, pénurie des composants durant plus de deux années et manque de nouveautés, les fabricants d'ordinateurs ont fait grise mine, ainsi que les fournisseurs de processeurs comme Intel et AMD.

Un début de stabilisation est apparu fin 2023 suivi d'une petite phase de croissance au premier trimestre 2024, essentiellement portée par Apple et ses Mac / Macbook dotés de processeurs ARM.

La relance se confirme

L'arrivée des AI PC dotés de capacités d'IA générative laisse espérer un rebond plus franc sur le reste de l'année et cette légère reprise se confirme au deuxième trimestre.

Selon les chiffres du cabinet d'études IDC, les ventes de PC ont connu une progression de 3% par rapport à la même période il y a un an avec un volume de 64,9 millions d'unités écoulées.

Les valeurs de 2023 étant très basses, il est encore trop tôt pour crier victoire et la progression reste modeste. Elle est même freinée par un marché chinois faiblard. Sans lui, la hausse des ventes mondiale atteindrait 5%, indiquent les analystes.

AI PC, PC ARM, des nouveautés porteuses

La curiosité envers les AI PC pousse légèrement les ventes et le meilleur reste peut-être à venir sur le second semestre avec l'enrichissement de l'offre et la multiplication des PC portables ARM.

D'ailleurs, Apple est de nouveau le moteur de croissance des ventes d'ordinateurs au deuxième trimestre en s'offrant une amélioration de 20,8% de ses ventes, suivi d'Acer (+13,7%) et de Lenovo (+3,7%), qui reste leader du marché devant HP.

Les analystes notent que le prix moyen des ordinateurs est en train de remonter, ce qui va améliorer les marges des fabricants à la faveur de l'arrivée de nouveaux modèles et de la fin des périodes de promotions pour écouler les excès d'invendus.