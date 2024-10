Après une période difficile marquée par la baisse massive des ventes d'ordinateur après la forte tendance à l'équipement et au renouvellement durant la pandémie, les ventes de PC remontent doucement de trimestre en trimestre.

Sur le troisième trimestre 2024, les ventes d'ordinateurs progressent de 1,3% avec 66,4 millions d'unités écoulées (PC fixes, portables et stations de travail), selon le cabinet d'études Canalys.

Un marché des PC en cours de relance

Les ventes de PC portables constituent le gros du volume et de la progression (53,5 millions, +1,3%) alors que celles de PC de bureau reculent (12,9 millions, -4,6%) et le marché est sur une tendance haussière du fait d'un cycle de renouvellement en cours, alors que Windows 10 arrivera au bout de son cycle de commercialisation en octobre 2025.

Cela explique également un marché plus dynamique du côté des entreprises par rapport au segment grand public. Les analystes anticipent donc le démarrage d'une phase de croissance qui va s'amplifier durant les prochains trimestres.

Plusieurs facteurs se conjuguent avec le début de l'ère des AI PC et des premiers processeurs capables d'en tirer parti, qu'ils soient sous architecture ARM ou x86. Le dernier trimestre et ses fêtes de fin d'année promettent de soutenir ce début de croissance.

Dans ce contexte, les grands fabricants de PC tendent à profiter de cette phase positive, avec des progressions marquées (Asus avec +15,8%), plus modestes (Lenovo, en tête, +2,8%) ou un maintien sur les positions (HP, +0,4%).

Apple en manque de nouveautés

Si Dell dérape légèremnent sur le troisième trimestre (-4%), le plus gros recul du Top 5 mondial revient à Apple qui recule de 17,8% sur le trimestre et 5,1 millions d'ordinateurs Mac écoulés.

Les MacBook Pro M3 ont été lancés fin 2023 et la nouvelle génération des MacBook Pro M4 n'arrivera en principe que sur le dernier trimestre de l'année, ce qui peut expliquer l'attente des consommateurs, avec la possibilité d'une forte reprise des ventes à la faveur des fêtes de fin d'année.

Les MacBook Air 13 et 15 pouces en version Apple M3 lancés au printemps n'ont visiblement pas suffi à soutenir la demande mais Apple n'a pas non plus lancé de nouvelles machines de bureau, les Mac sous ARM souffrant d'un cycle long.

Des évolutions sont attendues sur la fin d'année et début 2025, ce qui va permettre de renouveler progressivement les gammes.