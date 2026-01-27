La manœuvre est devenue un classique dans le monde de la tech : créer un problème, puis vendre sa solution. C'est la voie que semble emprunter Meta pour sa très populaire messagerie.

Après avoir introduit des annonces dans les sections "Statuts" et "Chaînes", la maison mère prépare maintenant le terrain pour un abonnement payant destiné à les faire disparaître. Des indices concrets, dénichés au cœur même du code de l'application, ne laissent que peu de place au doute.

Comment ce projet a-t-il été découvert ?

C'est une découverte qui nous vient du média spécialisé Android Authority. En analysant le code de la version bêta 2.26.3.9 de WhatsApp, des chaînes de texte particulièrement explicites ont été mises au jour. Ces messages internes mentionnent sans ambiguïté un service payant pour une expérience sans publicité.

L'une des lignes de code est particulièrement révélatrice : « Vérifiez votre abonnement pour accepter le nouveau prix de [Montant]/mois ; ou choisissez d'utiliser les Statuts et Chaînes gratuitement avec des publicités ». Cette formulation confirme une monétisation directe de la tranquillité des utilisateurs, une stratégie déjà bien rodée par le groupe.

Quelle est la stratégie de Meta ?

Cette manœuvre n'a rien d'une surprise : le géant américain Meta a déjà déployé un modèle identique pour Facebook et Instagram, notamment sur le continent européen. À l'époque, l'argument avancé était la nécessité de se conformer aux exigences réglementaires de l'Union européenne, comme le DMA (Digital Markets Act).

Il est fort probable que le même argumentaire soit réutilisé pour justifier ce changement sur la messagerie. La stratégie consiste à dégrader l'expérience utilisateur avec des publicités pour ensuite proposer un "antidote" payant. C'est une façon de monétiser une base d'utilisateurs massive en leur présentant un choix qui, pour beaucoup, semblera forcé.

Que sait-on du prix et de la disponibilité ?

Pour l'instant, les détails restent flous. Aucun tarif officiel n'a été communiqué, bien que certaines lignes de code suggèrent un prix variable. Le coût de l'abonnement pourrait notamment être plus bas si le compte WhatsApp est lié à l'« Espace Comptes » de Meta. La date de lancement et les régions concernées sont également inconnues.

Toutefois, l'Europe apparaît comme une cible probable, étant donné le précédent établi avec les autres réseaux du groupe. Une autre information intéressante suggère que les utilisateurs mineurs pourraient être exemptés de publicité, même sans souscrire à la formule payante. L'officialisation de cette nouvelle "fonctionnalité" est attendue dans le courant de l'année.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'abonnement supprimera-t-il toutes les publicités de WhatsApp ?

D'après les informations actuelles, l'abonnement est spécifiquement conçu pour retirer les publicités qui apparaissent dans les sections "Statuts" et "Chaînes". Il n'est pas certain si Meta prévoit d'intégrer des annonces dans d'autres parties de l'application à l'avenir.

Ce modèle payant est-il une obligation légale ?

Pour Facebook et Instagram, Meta a justifié l'introduction de l'abonnement payant comme une réponse aux réglementations européennes. Bien que cet argument puisse être réutilisé, il s'agit avant tout d'une stratégie de monétisation visant à générer de nouveaux revenus à partir de ses services gratuits.

Existe-t-il des alternatives à WhatsApp ?

Oui, plusieurs applications de messagerie sécurisées et sans publicité existent. Les alternatives les plus populaires sont notamment Signal, réputée pour sa confidentialité, et Telegram, qui offre de nombreuses fonctionnalités communautaires.