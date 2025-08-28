Meta poursuit l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses applications. Après les résumés de conversation, WhatsApp se dote d'un assistant de rédaction intelligent baptisé "Writing Help" (Aide à la rédaction). Cette nouvelle fonctionnalité permet de réécrire instantanément un brouillon de message pour l'adapter parfaitement au contexte, que ce soit pour une discussion professionnelle ou une blague entre amis.

Comment ça marche ? un simple clic pour tout changer

L'utilisation de cet outil se veut intuitive. Une fois votre message écrit dans la barre de texte, une nouvelle icône en forme de crayon apparaît. En appuyant dessus, l'IA vous propose plusieurs reformulations basées sur cinq styles différents :

Rephrase : Pour améliorer la clarté et la fluidité sans changer le sens.

Pour améliorer la clarté et la fluidité sans changer le sens. Professional : Pour adopter un ton plus formel et sérieux.

Pour adopter un ton plus formel et sérieux. Funny : Pour ajouter une touche d'humour ou de légèreté.

Pour ajouter une touche d'humour ou de légèreté. Supportive : Pour rendre le message plus bienveillant et encourageant.

Pour rendre le message plus bienveillant et encourageant. Proofread : Pour une simple correction des fautes d'orthographe et de grammaire.

WhatsApp illustre cette fonction avec un exemple parlant. Un message simple comme « S’il te plaît, ne laisse pas de chaussettes sales sur le canapé » peut être transformé en versions humoristiques telles que « Ne transforme pas le canapé en cimetière de chaussettes ». Le destinataire, lui, ne saura jamais qu'une IA est intervenue.

Crédits : WhatsApp

La confidentialité au cœur du système

Pour garantir la sécurité des échanges, cette fonctionnalité repose sur une architecture spécifique développée par Meta, le "Private Processing" (Traitement Privé). Bien que les suggestions soient générées sur les serveurs de l'entreprise, cette technologie assure que ni Meta ni WhatsApp ne peuvent accéder au contenu de vos messages originaux ou aux propositions de l'IA.

Meta insiste sur la robustesse de ce système, qui a été audité par des firmes de cybersécurité indépendantes comme NCC Group et Trail of Bits. L'IA ne traite que le message en cours de rédaction, sans jamais analyser l'historique de vos conversations.

Le contrôle total reste entre les mains de l'utilisateur

Conscient des réticences que peut susciter l'IA, Meta a fait le choix de ne rien imposer. La fonctionnalité "Writing Help" est désactivée par défaut. Chaque utilisateur doit l'activer manuellement dans les paramètres de l'application s'il souhaite l'utiliser. Cette approche vise à laisser le contrôle total aux utilisateurs, qui peuvent décider d'utiliser ou non cet assistant de rédaction. Cette démarche de transparence est complétée par la publication de documents techniques expliquant le fonctionnement de l'IA.

Un déploiement progressif

Pour l'instant, "Writing Help" est en cours de déploiement pour les utilisateurs anglophones, en commençant par les États-Unis via la version bêta de l'application sur iOS. Meta prévoit d'étendre la fonctionnalité à d'autres langues et régions d'ici la fin de l'année 2025. Cette nouveauté s'inscrit dans la stratégie de Meta de transformer WhatsApp en un outil de communication enrichi, tout en mettant l'accent sur le respect de la confidentialité.