C'est le défaut principal de WhatsApp : l'application est un ogre qui dévore le stockage de nos téléphones. Entre les photos de vacances du groupe famille et les memes vidéo, la mémoire sature.

Meta teste enfin une solution de bon sens. Fini de devoir fouiller dans les méandres des paramètres généraux. Un nouveau raccourci, repéré par WABetaInfo, va rendre le nettoyage beaucoup plus intuitif.

Où se trouve ce nouveau bouton ?

La nouveauté se trouve dans la version bêta 25.31.10.70 de WhatsApp pour iOS. Le nouveau bouton "Gérer le stockage" (Manage Storage) est un simple raccourci. Il apparaît désormais directement sur la page d'information d'un contact ou d'un groupe.





Jusqu'à présent, cette fonction existait, mais elle était cachée dans le menu Réglages > Stockage et données > Gérer le stockage. Un chemin bien trop complexe.

Que permet-il de faire exactement ?

En cliquant dessus, l'utilisateur accède à la même fonctionnalité qu'avant, mais filtrée pour la conversation en cours. L'application affiche une grille de tous les médias (photos, vidéos, documents) échangés dans ce chat.





On peut alors trier ces fichiers par date ou, plus utile encore, par taille. Cela permet d'identifier en quelques secondes les vidéos les plus lourdes envoyées par un contact et de les supprimer en masse. C'est une excellente façon de libérer de précieux gigaoctets de stockage.

Pourquoi cette mise à jour est-elle importante ?

C'est une simple amélioration ergonomique, mais elle change tout. WhatsApp est souvent la cause principale de la saturation du stockage sur un smartphone. En rendant cet outil de nettoyage accessible en un clic depuis le profil du contact qui pollue le plus votre mémoire, Meta facilite grandement la vie de ses utilisateurs.





C'est une mise à jour de "qualité de vie" qui s'inscrit dans la volonté de Meta de simplifier son application.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette fonction sera-t-elle disponible ?

Elle est actuellement en test chez certains utilisateurs de la version bêta sur iOS (25.31.10.70). Elle devrait être déployée pour tous dans les prochaines semaines, probablement fin 2025 ou début 2026.

Est-ce que cela supprime aussi les messages texte ?

Non, la fonction est conçue spécifiquement pour gérer les médias (photos, vidéos, documents). Elle permet de supprimer ces fichiers lourds sans affecter l'historique des messages texte de la conversation.

Cette fonction arrive-t-elle aussi sur Android ?

La découverte a été faite sur iOS. Cependant, WhatsApp harmonise généralement ses fonctionnalités entre les deux plateformes. On peut s'attendre à voir une fonction similaire arriver sur Android prochainement.