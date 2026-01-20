Longtemps perçu comme un simple client de messagerie complémentaire, pratique pour taper des messages depuis un clavier physique, WhatsApp Web s'apprête à franchir une étape décisive. Les ingénieurs de Meta travaillent activement à l'intégration des appels de groupe, une fonctionnalité qui alignerait enfin l'expérience navigateur sur celle des applications natives. Cette évolution est particulièrement stratégique, car elle vise à faire de la plateforme un outil de communication complet et autonome, capable de rivaliser avec des services établis comme Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams.

Comment cette mise à niveau va-t-elle transformer l'usage de WhatsApp Web ?

L'arrivée des appels de groupe va radicalement changer la perception de l'outil, notamment dans un contexte professionnel. Jusqu'à présent, l'impossibilité de participer à des appels à plusieurs depuis un navigateur était un frein majeur. Avec cette mise à jour, WhatsApp Web deviendra une solution de communication viable sur les ordinateurs où l'installation de l'application de bureau est impossible ou non autorisée, comme sur des postes partagés ou des PC d'entreprise verrouillés. L'objectif est clair : offrir une parité fonctionnelle totale, quel que soit l'appareil utilisé.

Cette harmonisation garantira que tous les utilisateurs puissent rejoindre une conversation, sans dépendre exclusivement de leur smartphone. La plateforme ne sera plus seulement un miroir de l'application mobile, mais un véritable client principal capable de gérer l'ensemble des interactions, y compris les réunions d'équipe rapides. Cette flexibilité accrue pourrait séduire de nombreuses entreprises cherchant une solution de communication unifiée et simple d'accès.

Quelles seront les capacités et les limites de ces nouveaux appels de groupe ?

Pour assurer une expérience cohérente, WhatsApp Web devrait hériter des mêmes limites que les applications mobiles et desktop. Il est ainsi très probable que les appels de groupe prennent en charge jusqu'à 32 participants. Cette capacité positionne directement le service face à ses concurrents, même si une approche progressive n'est pas exclue. En effet, effectuer un appel vidéo via un navigateur est techniquement plus exigeant et sensible aux variations de performance du matériel (processeur, caméra) et du réseau.

Il est donc possible que les développeurs de Meta choisissent de déployer la fonctionnalité avec une capacité initiale plus restreinte, par exemple pour 8 ou 16 personnes, afin de garantir la stabilité et une haute qualité d'appel. Cette phase de test permettrait de stabiliser l'infrastructure avant d'étendre la prise en charge à 32 utilisateurs. Le but est d'éviter toute interruption et de fournir une expérience fluide dès le lancement officiel.

Quelles autres fonctionnalités accompagneront ce déploiement ?

L'intégration des appels de groupe n'arrive pas seule. Pour renforcer son écosystème, Meta prévoit également d'autres outils pour améliorer la gestion des appels sur le web. Les utilisateurs pourront notamment créer et partager des liens d'appel directement depuis une conversation. Un simple clic sur ce lien permettra à n'importe quel contact de rejoindre l'appel, en audio seul ou avec la caméra activée.

Une autre fonctionnalité très attendue est la possibilité de planifier un appel. Concrètement, cette option créera un événement partagé entre les participants, avec un titre et une description précisant l'objet de la réunion. Il ne s'agira pas d'un démarrage automatique, mais d'un rappel partagé incitant les membres à rejoindre manuellement l'appel à l'heure convenue. Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait été communiquée, ces nouveautés sont à un stade de développement avancé et devraient être disponibles dans une prochaine mise à jour.