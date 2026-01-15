À l'occasion de son 25ème anniversaire, la Fondation Wikimedia a levé le voile sur une série de collaborations stratégiques qui redéfinissent sa relation avec le monde de la tech. Des entreprises comme Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity et Mistral AI figurent désormais parmi les clients de Wikimedia Enterprise. Cette initiative, lancée discrètement en 2021, a pour but de fournir aux entreprises un accès commercial à une version premium de l'API de Wikipedia, spécialement conçue pour des usages à grande échelle comme l'entraînement de systèmes d'IA.

Pourquoi ce changement de modèle économique est-il devenu vital ?

L'explosion de l'intelligence artificielle a créé une situation paradoxale pour Wikipedia. D'un côté, ses 65 millions d'articles constituent une mine d'or pour entraîner les grands modèles de langage (LLM). De l'autre, le scraping massif de ces données par des bots a fait grimper en flèche les coûts de serveurs de la fondation, sans générer de revenus en retour. Cette pratique a menacé l'équilibre financier de l'organisation qui repose majoritairement sur les dons de particuliers.

Lane Becker, directeur des revenus pour la fondation, souligne que ces entreprises ont tout intérêt à soutenir la pérennité de Wikipedia, tant elle est devenue centrale à leur activité. Selon Jimmy Wales, le co-fondateur de l'encyclopédie, il est juste que ces sociétés « paient leur juste part » des coûts qu'elles engendrent. Le message est clair : l'infrastructure de Wikipedia n'est pas gratuite, et les donateurs individuels ne sont pas là pour subventionner les géants de la tech.

Concrètement, que proposent ces nouveaux partenariats ?

Le programme Wikimedia Enterprise n'est pas qu'une simple barrière payante. Il offre une solution bien plus robuste et adaptée aux besoins des entreprises technologiques. Plutôt que de collecter les données de manière désorganisée, les sociétés partenaires bénéficient d'un accès à des API à haut débit, fournissant un flux de contenu structuré et « calibré » pour un usage commercial. Cela inclut non seulement Wikipedia, mais aussi d'autres projets frères comme Wikivoyage ou Wikibooks.

Ces nouveaux partenariats permettent à la Fondation Wikimedia de stabiliser son modèle économique et d'assurer son développement durable à long terme. Les fonds récoltés sont directement réinvestis dans le soutien des projets de la fondation, garantissant que le savoir libre et collaboratif continue d'exister et de prospérer. C'est une manière pragmatique de collaborer avec le secteur de l'IA plutôt que de s'y opposer frontalement.

Quel avenir pour la collaboration entre Wikipedia et l'IA ?

Loin de voir l'IA comme une menace, Jimmy Wales se réjouit que les modèles s'entraînent sur les données de Wikipedia, qu'il juge « humainement vérifiées », en opposition aux contenus parfois toxiques que l'on trouve sur d'autres plateformes. Il envisage même un avenir où l'IA deviendra un outil précieux pour les 250 000 éditeurs bénévoles de l'encyclopédie, en automatisant des tâches fastidieuses comme la mise à jour des liens morts.

L'intégration de l'IA pourrait également transformer l'expérience utilisateur. Jimmy Wales imagine un futur où le moteur de recherche de Wikipedia fonctionnerait davantage comme un chatbot, capable de répondre directement à des questions en citant les paragraphes pertinents des articles. Cette synergie montre une volonté de travailler main dans la main avec les entreprises de l'IA, créant un cercle vertueux où la technologie soutient la connaissance et vice-versa.