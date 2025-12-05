Depuis son lancement en 2021, Windows 11 traîne une réputation de système exigeant, avec des prérequis matériels stricts. Au cœur du débat : la liste des processeurs officiellement supportés.

Microsoft vient de la mettre à jour pour les puces Intel, mais sa tentative de simplification a viré au fiasco. La nouvelle approche, basée sur des gammes et non des modèles précis, crée une situation pour le moins paradoxale.

Une simplification qui complique tout ?

L'idée de départ semblait pourtant logique. Face à une liste à rallonge, Microsoft a choisi de regrouper les processeurs par familles. Au lieu de citer chaque modèle individuellement, la page de support mentionne désormais des "séries", comme "Intel Core i7 de 14ème génération". Une intention louable pour clarifier le support de Windows 11.

Le problème, c'est que cette méthode manque cruellement de précision. Elle génère des aberrations, laissant croire que des puces anciennes sont soudainement compatibles, tout en omettant des exceptions pourtant bien réelles et officiellement supportées par le système d'exploitation.

Quels sont les exemples concrets de ce nouveau bazar ?

Le cas le plus parlant est celui du processeur Intel Core i7-7820HQ. Il s'agit de la seule puce de 7ème génération (Kaby Lake) officiellement supportée, car elle équipe le Surface Studio 2 de Microsoft. Pourtant, avec la nouvelle nomenclature, elle a tout simplement disparu de la liste des processeurs compatibles.

À l'inverse, la documentation indique maintenant que la "Série Intel Celeron 3000" est prise en charge. Sauf que cette gamme contient une dizaine de processeurs datant parfois de 2015, dont un seul, le Celeron 3867U, est réellement compatible. Un utilisateur non averti pourrait croire à tort que sa vieille machine est éligible.

Comment Microsoft se justifie-t-il ?

Face à ces incohérences manifestes, Microsoft a expliqué que les générations futures de processeurs respectant les mêmes critères seraient considérées comme prises en charge, même sans être listées explicitement. La firme ne compte pas mettre à jour la liste pour chaque nouvelle sortie de puce Intel.

Cette logique se défend pour les composants récents. Personne ne doute qu'un Ryzen 9000 ou un Snapdragon X Elite, pourtant absents des listes AMD et Qualcomm, fonctionneront. Mais pour les puces plus anciennes, cette simplification apporte un flou qui s'ajoute à l'inquiétude liée à la fin du support de Windows 10.

Quel est l'impact pour l'utilisateur final ?

Le principal risque est de créer une fausse impression de compatibilité ou, à l'inverse, d'incompatibilité. Un utilisateur avec un vieux Celeron pourrait tenter une mise à jour vouée à l'échec, tandis qu'un possesseur de Surface Studio 2 pourrait croire son appareil abandonné. Cette confusion générale risque de compliquer la transition pour de nombreux utilisateurs.

Cette situation met en lumière la difficulté de communiquer clairement sur des sujets techniques complexes. En voulant bien faire, Microsoft a finalement ajouté une couche d'incertitude à un écosystème fragmenté, un très mauvais signal à l'approche de la fin de vie de Windows 10.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Microsoft a-t-il changé la liste des processeurs ?

L'objectif était de simplifier la documentation en listant des familles de processeurs plutôt que des modèles individuels. Cela devait aussi éviter des mises à jour constantes à chaque nouvelle sortie de puce.

Mon processeur Intel de 7ème génération est-il compatible avec Windows 11 ?

En principe, non. La seule et unique exception est le Core i7-7820HQ, qui équipe le Surface Studio 2. Malheureusement, il n'apparaît plus dans la nouvelle liste, ce qui est une source majeure de confusion.

Les listes pour AMD et Qualcomm ont-elles aussi changé ?

Non, pour l'instant, seules les listes de processeurs Intel ont été modifiées. Celles pour AMD et Qualcomm conservent l'ancien format, listant chaque puce individuellement, bien qu'elles ne soient pas à jour avec les derniers modèles.