Après des années passées dans l'ombre de ses concurrents, notamment le géant taïwanais TSMC, Intel joue une partie décisive pour son avenir. L'entreprise ne se contente plus de concevoir ses propres puces, elle ambitionne de devenir un fondeur de premier plan pour des clients externes, une stratégie incarnée par sa division Intel Foundry.

Dans cette reconquête, tous les regards sont désormais tournés vers ses futurs nœuds de gravure, en particulier le 18A (équivalent 1,8 nm) et, plus lointain mais encore plus crucial, le 14A (équivalent 1,4 nm).

Des retours clients qui sèment l'optimisme

L'information clé provient de l'analyste réputé Patrick Moorhead, de Moor Insights & Strategy. Après s'être entretenu avec plusieurs clients potentiels ayant eu accès aux informations sur le développement du nœud Intel 14A, le son de cloche est unanime et particulièrement positif.

Ces derniers qualifient la technologie de « the real deal », une expression qui témoigne d'une confiance solide dans la capacité d'Intel à livrer un procédé de fabrication enfin compétitif au plus haut niveau mondial.

Intel 18A, le procédé précurseur

Cette confiance affichée a été obtenue au terme d'un long cheminement. Elle se construit sur les progrès déjà réalisés avec le prédécesseur, le nœud 18A, que l'on retrouvera dans les processeurs Panther Lake.

Chaque nouveau procédé de gravure s'appuie sur les acquis du précédent et le succès de l'un conditionne la réussite du suivant. Les bons échos concernant le 14A suggèrent donc que les fondations posées par le procédé 18A sont saines et prometteuses.

Technologie de pointe et marchés stratégiques

Prévu pour une production de masse à l'horizon 2027, le procédé Intel 14A sera un peu plus qu'une évolution. Il marquera une étape majeure en étant l'un des premiers à utiliser la technologie de lithographie à ultraviolets extrêmes à haute ouverture numérique, ou EUV High-NA.

Fournies par le leader du secteur ASML, ces machines de pointe permettent de simplifier drastiquement le processus de fabrication. Intel a déjà communiqué sur sa capacité à réduire le nombre d'étapes pour une couche de 40 à moins de 10, un gain de temps et d'efficacité colossal.

Grâce à cette avancée, Intel vise une compétitivité sur tous les fronts. Les retours clients mentionnent explicitement des performances de premier plan non seulement pour les marchés traditionnels du PC et des centres de données, mais aussi pour le secteur très disputé des puces mobiles.

C'est un signal fort, car Intel a historiquement peiné à s'imposer sur ce segment dominé par des acteurs comme Qualcomm ou MediaTek, fidèles à TSMC.

Un enjeu capital pour l'avenir d'Intel Foundry

Le succès du 14A est tout simplement vital pour l'entreprise. La direction d'Intel a elle-même souligné que l'avenir de sa stratégie de fonderie dépendait de sa capacité à attirer un client externe majeur pour ce nœud de gravure.

Sans cela, le développement des technologies de pointe suivantes pourrait ne pas être économiquement viable. Les enjeux sont donc immenses, et la confiance des premiers partenaires est une bouffée d'oxygène pour l'entreprise.

Parmi les clients potentiels, les noms qui circulent donnent le vertige : Apple, qui pourrait confier une partie de ses puces M-series ou A-series à Intel, mais aussi Nvidia et même l'éternel rival AMD.

Sécuriser de tels contrats validerait définitivement le retour d'Intel au premier plan technologique. La route est encore longue jusqu'en 2027, mais les premiers signaux indiquent que le géant de Santa Clara pourrait bien réussir son pari et orchestrer l'un des plus grands retours de l'histoire de la tech.