La firme xAI fondée par Elon Musk est bien ancrée dans la course aux performances des intelligences artificielles et elle fait rapidement progresser les talents de son IA Grok pour ne pas se laisser distancer par OpenAI, Anthropic, Google et tous les acteurs du moment.

Elle peut s'appuyer sur d'énormes capacités de traitement portées par des infrastructures IA imposantes comme le supercalculateur Colossus du côté de Memphis dont l'alimentation électrique peine à suivre et impose d'installer des turbines à gaz polluantes.

Grok 3.5 va gagner en capacité de raisonnement

Dans cette course de vitesse, l'IA de la startup ne chôme pas et est passée à la version 3 en début d'année, toujours avec la contribution du réseau social X. Cette configuration, qui permet d'entraîner l'intelligence artificielle sur les contenus produits par les utilisateurs des réseaux sociaux, fait des envieux.

OpenAI semble ainsi chercher à développer son propre réseau social ou à racheter le navigateur Chrome si Google était tenu de s'en séparer afin de récupérer des trésors de données personnelles.

Et en attendant d'arriver à l'intelligence artificielle générale (AGI) qui surpassera l'humain sur tous les plans, les efforts se concentrent sur les modèles d'IA capables de raisonnement.

Ils mettent plus de temps à produire des réponses mais ces dernières sont plus détaillées et suivent des schémas logiques permettant une argumentation plus précise, même si cela n'évite pas les risques d'hallucinations.

De meilleures réponses qui ont un coût énergétique

Dans un message sur X, Elon Musk a annoncé l'arrivée imminente de Grok 3.5, une version dont il affirme qu'elle pourra produire des réponses originales qui seront le fruit de ses raisonnements et non une collection d'éléments trouvés sur Internet.

Elle sera aussi la première à pouvoir répondre correctement à des questions dans des domaines techniques pointus comme les moteurs de fusée ou l'électrochimie, exemples cités par le milliardaire, toujours grâce à cette faculté de raisonnement.

Ce type de capacité IA est particulièrement gourmand en ressources mais peut faire la différence par rapport aux autres modèles d'IA plus habitués à régurgiter le contenu de leurs bases de données, parfois sans l'accord des ayant droits ou des détenteurs du savoir d'origine.

La version "early beta" de Grok 3.5 doit être proposée sur le réseau social X la semaine prochaine mais elle ne sera accessible qu'aux abonnés SuperGrok. Au-delà de la monétisation des innovations, Elon Musk veut sans doute éviter de faire fondre ses serveurs sous la demande.