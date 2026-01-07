XGIMI, jusqu'ici connu pour ses projecteurs, change de terrain de jeu. La marque chinoise a profité du CES 2026 pour lancer officiellement MemoMind, sa propre division dédiée aux lunettes intelligentes. Le premier produit, Memo One, ambitionne de corriger les défauts de ses concurrents avec une approche centrée sur le design et l'expérience utilisateur.

Qu'est-ce qui distingue l'affichage des Memo One ?

L'atout majeur des Memo One réside dans leur affichage. Contrairement à de nombreux concurrents qui optent pour un seul écran, XGIMI intègre un double affichage, une caractéristique qui change la donne pour le confort de lecture et l'immersion.

Cette technologie s'appuie sur des waveguides (guides d'ondes), bien plus confortables pour les porteurs de lunettes de vue que les solutions microLED. Le texte apparaît ainsi plus net et lumineux, sans forcer l'utilisateur à plisser les yeux pour faire la mise au point.

Comment fonctionne l'intelligence artificielle intégrée ?

Le véritable moteur des lunettes est une IA hybride. Plutôt que de dépendre d'un seul modèle, le système de MemoMind bascule intelligemment entre plusieurs grands modèles de langage (LLM) comme OpenAI, Azure et Qwen d'Alibaba.

L'objectif est de toujours sélectionner le meilleur outil pour chaque tâche spécifique : traduction en temps réel, résumé de conversations, prise de notes ou encore guidage contextuel. L'interaction se veut minimale, avec un seul bouton pour naviguer entre les fonctions, pour une utilisation fluide et discrète.

Quelle est la stratégie de XGIMI sur ce marché ?

XGIMI attaque le marché des lunettes intelligentes avec une gamme claire et segmentée. Le Memo One, commercialisé autour de 599 dollars, se positionne comme le modèle phare, riche en fonctionnalités.

Il sera suivi par le Memo Air Display, une version plus légère, plus abordable et au design plus traditionnel, qui disposera d'un seul écran et sera dépourvu de haut-parleurs. Fait notable : aucun des premiers modèles n'embarque de caméra, un choix délibéré pour se concentrer sur l'assistance et la productivité.

Pourquoi un fabricant de projecteurs se lance-t-il dans les lunettes ?

L'arrivée de XGIMI sur ce segment n'est finalement pas si surprenante. L'entreprise a bâti sa réputation sur sa maîtrise de l'optique et de l'ingénierie pour ses projecteurs, un savoir-faire directement transposable aux technologies d'affichage portable.

Ce mouvement s'inscrit dans une stratégie de diversification plus large, comme le prouve aussi le lancement de projecteurs plus premium comme la série TITAN Noir Max au même CES. XGIMI ne veut plus être un simple outsider, mais s'affirmer comme un acteur technologique global et innovant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix des lunettes Memo One ?

Le prix de lancement annoncé pour le modèle Memo One est d'environ 599 dollars. Des frais supplémentaires, non encore spécifiés, seront appliqués pour les verres de prescription.

Les lunettes MemoMind ont-elles une caméra ?

Non, XGIMI a fait le choix délibéré de ne pas inclure de caméra dans sa première gamme de produits. L'accent est mis sur l'assistance par l'IA et l'affichage d'informations, et non sur la capture de photos ou de vidéos.

Les verres peuvent-ils être adaptés à ma vue ?

Oui, les montures des lunettes MemoMind sont conçues pour supporter des verres de prescription. Il sera également possible d'ajouter un accessoire de type solaires.