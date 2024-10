Maintenant que la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm est officialisée, le groupe Xiaomi s'apprête à présenter sa série de smartphones de référence Xiaomi 15 ce 29 octobre lors d'une conférence en Chine.

Elle lèvera le voile sur les smartphones Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, le second étant réservé au marché chinois tandis que le reste du monde aura sans doute droit à un Xiaomi 15 Ultra qui ne sera officialisé que plus tard.

Un style très proche des Xiaomi 14

En attendant ce moment qui ouvrira la voie ensuite à plusieurs smartphones sous Snapdragon 8 Elite dans les jours qui suivront, Xiaomi a déjà commencé à diffuser des images des deux modèles sur les réseaux sociaux.

On y découvre des appareils mobiles aux tranches très droites au dos marqué par un grand bloc rectangulaire comme c'était déjà le cas pour les Xiaomi 14 un an auparavant, avec un flash déporté hors du bloc photo.

A l'avant, l'écran est marqué par un poinçon centré pour le capteur à selfies et par des bordures extrêmement fines entourant l'écran. Elles ne mesureront que 1,38 mm sur le Xiaomi 15 et son écran plan.

Avec les Xiaomi 15, HyperOS 2.0

Le Xiaomi 15 Pro profitera pour sa part d'un affichage légèrement incurvé sur les tranches. Sa partie photo sera plus complète, toujours optimisée grâce au partenariat avec Leica, et il bénéficiera d'une charge rapide plus puissante.

La série Xiaomi 15 sera l'occasion de lancer l'interface HyperOS 2.0 reposant sur Android 15 avec beaucoup de personnalisation, des optimisations et un recours renforcé à l'intelligence artificielle.

Globalement, les deux smartphones ne devraient pas beaucoup différer dans leur style des Xiaomi 14 et c'est plutôt à bord des appareils mobiles que les innovations se feront sentir.

Les smartphones embarquant le SoC Snapdragon 8 Elite, il est à craindre que les prix ne s'en ressentent avec une nouvelle montée des tarifs.