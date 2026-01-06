C'est le rendez-vous annuel incontournable du segment milieu de gamme. Le géant chinois vient d'officialiser sa nouvelle lignée, les Redmi Note 15, succédant à une série 14 déjà très populaire. Cette année, le constructeur ne se contente pas d'une simple mise à jour technique ; il opère une véritable clarification de sa gamme et mise tout sur un argument massue : une endurance record.

Quelle est la véritable innovation des batteries ?

Le véritable saut quantique se situe ici. Le constructeur intègre la technologie silicium-carbone dans ses accumulateurs, une innovation permettant d'augmenter drastiquement la capacité sans impacter la taille des appareils. Le but est de garantir une autonomie prolongée, même en cas d'usage intensif. Le Redmi Note 15 Pro 5G atteint ainsi le chiffre stupéfiant de 6580 mAh, une première sur ce segment.

Le modèle Pro+ n'est pas en reste avec une batterie de 6500 mAh, complétée par une charge rapide de 100 W et une charge inversée à 22,5 W. De son côté, le Redmi Note 15 5G classique progresse à 5520 mAh. L'objectif affiché est clair : promettre au minimum deux bonnes journées d'utilisation sans avoir besoin de chercher un chargeur.

Que proposent les versions Pro et Pro+ ?

Les versions Pro et Pro+ cimentent leur statut de fleurons abordables. Ces modèles de Xiaomi partagent un grand écran Amoled de 6,83 pouces, avec une définition 1,5K et une luminosité de pointe de 3200 nits. La protection est assurée par une vitre Gorilla Glass Victus 2 et l'ensemble bénéficie d'une certification IP68 contre l'eau et la poussière.

Sous le capot, le Pro+ embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 4 épaulé par un système de refroidissement IceLoop, tandis que le Pro opte pour un MediaTek Dimensity 7400-Ultra. Côté photo, ce smartphone se dote d'un nouveau capteur principal Samsung de 200 mégapixels, promettant des clichés d'une grande précision.

Le modèle standard est-il en reste ?

Loin d'être un parent pauvre, le Redmi Note 15 5G s'équipe d'un écran Amoled de 6,77 pouces et d'une puce Snapdragon 6 Gen 3, annoncée comme 36 % plus puissante que la génération précédente. Son module photo principal reste sur une valeur sûre avec 108 mégapixels, tandis que le capteur de profondeur superflu disparaît.

Le constructeur fait également un effort notable sur la durabilité logicielle, un argument de plus en plus crucial pour les consommateurs. Toute la gamme bénéficiera en effet de 4 ans de mises à jour d'OS et de 6 ans de correctifs de sécurité. Les prix et la date de sortie en France n'ont pas été confirmées par la marque, mais on peut déjà trouver les appareils sur Amazon auprès de certains revendeurs.

La grille tarifaire se présente ainsi :



Redmi Note 15 5G à 245€

Redmi Note 15 Pro à 325€

Redmi Note 15 Pro+ à 440€





Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence majeure entre le Redmi Note 15 Pro et le Pro+ ?

Les deux modèles sont très proches, mais les principales différences se situent au niveau du processeur (MediaTek pour le Pro, Snapdragon avec refroidissement pour le Pro+), de la vitesse de charge (45 W pour le Pro, 100 W pour le Pro+) et de la capacité de la batterie, légèrement supérieure sur le modèle Pro (6580 mAh contre 6500 mAh).

Tous les modèles sont-ils compatibles 5G ?

Non, Xiaomi continue de proposer des déclinaisons 4G pour les modèles Redmi Note 15 et 15 Pro. Ces versions sont généralement plus abordables, mais embarquent des processeurs différents (MediaTek Helio G100-Ultra pour le Note 15 4G) et présentent quelques concessions sur les caractéristiques, comme la charge ou les modules photo.

Quand ces nouveaux smartphones seront-ils disponibles en France ?

Xiaomi n'a pas encore communiqué de date de sortie précise ni de grille tarifaire pour le marché français. Ces informations cruciales devraient être dévoilées très prochainement, confirmant si la série Redmi Note 15 conserve le rapport qualité-prix avantageux qui a fait le succès de ses prédécesseurs.