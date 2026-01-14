Xiaomi semble prêt à franchir une nouvelle étape pour dompter la chaleur de ses futurs appareils. Selon les informations du très fiable leaker Digital Chat Station, le constructeur chinois travaille sur un modèle intégrant un système de refroidissement actif, directement logé dans le châssis.

Fini les solutions passives, place à une ventilation mécanique pour garantir des performances de pointe, sans baisse de régime. Le plus étonnant ? Ce smartphone serait totalement étanche, avec une certification IP68, une véritable prouesse technique en vue.

Pourquoi intégrer un ventilateur dans un smartphone ?

La course à la puissance chez les constructeurs de smartphones a une conséquence directe : la surchauffe. Les processeurs modernes dégagent une chaleur intense lors de tâches lourdes comme le jeu vidéo, ce qui provoque le phénomène de thermal throttling. En clair, le téléphone réduit volontairement ses performances pour éviter d'endommager ses composants. Pour contrer cet effet, le refroidissement actif est la solution la plus efficace.

Contrairement aux chambres à vapeur ou aux plaques de graphite, un ventilateur expulse activement l'air chaud, maintenant le processeur à une température optimale. Si cette technologie est déjà présente sur des modèles de niche orientés gaming, comme ceux de RedMagic, son arrivée sur un smartphone grand public signé Xiaomi marquerait une démocratisation de la performance sans compromis.

Quelles seraient les caractéristiques de ce smartphone ?

Tous les indices pointent vers le futur Redmi K90 Ultra. Ce modèle serait propulsé par le prochain processeur surpuissant de MediaTek, le Dimensity 9500, connu pour ses performances de haut vol. L'écran ne serait pas en reste, avec une définition "1.5K" et un taux de rafraîchissement "ultra-élevé", qui pourrait atteindre 165 Hz selon de précédentes rumeurs.

Le reste de la fiche technique évoque un appareil résolument premium : un châssis en métal, un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran et, en Europe, une probable commercialisation sous la marque Poco, possiblement en tant que Poco F9. Le ventilateur serait, quant à lui, discrètement intégré au niveau du bloc caméra.

Le défi technique : étanchéité et autonomie ?

Réussir à combiner un ventilateur, qui nécessite des entrées et sorties d'air, avec une certification IP68 n'est pas une mince affaire. Cela implique un système de conduits internes parfaitement hermétiques ou des membranes spécialisées. Une telle prouesse d'ingénierie pourrait toutefois avoir un impact sur l'épaisseur et le poids du téléphone.

L'autre enjeu majeur est l'autonomie. Pour alimenter ce système de refroidissement énergivore en plus du processeur et de l'écran, Xiaomi aurait prévu une batterie record de 8 000 mAh. Une capacité colossale, probablement rendue possible par l'utilisation de nouvelles technologies de batteries à haute densité, pour éviter de transformer le smartphone en une brique intransportable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce smartphone sera-t-il le premier à intégrer un ventilateur ?

Non, des marques spécialisées dans le gaming comme RedMagic utilisent déjà des systèmes de refroidissement actif. La véritable nouveauté serait de voir cette technologie appliquée à un modèle plus "grand public" et, surtout, de la rendre compatible avec une certification d'étanchéité IP68, ce qui serait une première.

Quelle serait sa date de sortie en France ?

Aucune information officielle n'a encore été communiquée. Historiquement, les modèles de la gamme Redmi K sont souvent renommés en Poco pour le marché européen. Il faudra donc attendre une annonce de la part de Xiaomi pour connaître le nom et la disponibilité de cet appareil en France.

À quoi sert la certification IP68 sur un tel appareil ?

La certification IP68 garantit une protection totale contre la poussière et une résistance à l'immersion prolongée dans l'eau. C'est un gage de durabilité et de tranquillité d'esprit pour l'utilisateur, assurant que le téléphone peut résister aux accidents du quotidien, même avec la complexité ajoutée par un système de ventilation interne.