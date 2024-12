Début 2021, en pleine pandémie mondiale, Lei Jun, patron de Xiaomi, a annoncé vouloir développer une gamme de voitures électriques de marque Xiaomi en un temps record.

Voulant en faire son dernier grand projet symbolique avant son départ et inspiré par le succès d'Elon Musk et son entreprise Tesla, il n'a pas ménagé ses efforts ni les partenariats pour faire émerger au plus vite ce nouveau constructeur, dans un marché automobile chinois pourtant déjà saturé de références.

Xiaomi peut toutefois jouer sur image de marque de spécialiste de la high-tech, entre ses smartphones et la galaxie de produits électroniques dont il supervise ou finance les évolutions.

La Xiaomi SU7, un succès immédiat

Début 2024, la firme chinoise a concrétisé l'ambition de Lei Jun avec la présentation et la commercialisation du modèle Xiaomi SU7, une berline compacte électrique proposée à un tarif très agressif et semblant pensée pour faire de l'ombre à la Tesla Model 3.

Lancée uniquement en Chine, il n'aura fallu que quelques heures pour confirmer l'intérêt du public pour ce modèle bien équipé, obligeant Xiaomi à renforcer ses projets de production du véhicule. En cette fin d'année 2024, il se dirige vers un volume dépassant largement les 100 000 unités initialement prévues et qui étaient déjà une estimation optimiste tout en lançant une variante Xiaomi SU7 Ultra plus performante.

Xiaomi SU7

Assez rapidement, Xiaomi a indiqué vouloir lancer rapidement une autre gamme après la berline, cette fois tournée vers un segment particulièrement demandé : le SUV compact.

Plusieurs indications ont laissé entendre que le nouveau véhicule pourrait arriver sur le marché dès 2025. Xiaomi vient de concrétiser cette ambition en annonçant le Xiaomi YU7, un SUV compact électrique qui vise cette fois à concurrencer la Tesla Model Y.

Xiaomi YU7, le complément indispensable

Le véhicule devrait être commercialisé d'ici juin ou juillet 2025 en Chine. Peu d'éléments ont fuité sur ses caractéristiques mais des informations en provenance du ministère chinois de l'industrie et de l'information (MIIT) permettent de savoir que le véhicule de 4,99 mètres de long sera légèrement plus haut et plus large que le SU7.

Il disposera de batteries NMC (Nickel / Manganèse / Cobalt) fournies par CATL et une motorisation électrique double fournissant une puissance de 508 kW, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 253 km/h.

Xiaomi en a profité pour dévoiler les premières images du SUV Xiaomi YU7, dévoilant ses formes aux côtés de la berline Xiaomi SU7, confirmant la continuité de design entre le deux.

Le prix n'est pas encore connu mais il devrait être aussi agressif que celui du SU7, dont les versions de base sont proposées pour l'équivalent d'environ 30 000 dollars. En moins d'un an, Xiaomi semble bien parti pour compter dans l'univers des véhicules électriques pour lesquels il peut aussi mettre à profit son savoir-faire dans les connectivités et les interfaces, à l'image de la surcouche HyperOS présente dans ses appareils mobiles et dans ses véhicules.