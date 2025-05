Disposer de processeurs et de composants immédiatement disponibles via les concepteurs de puces est une solution de facilité mais elle a la contrepartie de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, avec peu de possibilités pour se distinguer.

C'est pourquoi les fabricants de smartphones, quand ils en ont la possibilité technique et financière (ce qui n'est déjà pas donné à tout le monde), tendent à développer leurs propres solutions en interne, ce qui permet d'ajuster finement les caractéristiques ou d'ajouter des fonctionnalités que les concurrents n'auront pas ou pourront difficilement reproduire de leur côté.

Carte mère de l'iPhone 15 Pro avec processeur Apple (credit : iFixit)

Apple conçoit depuis des années ses propres processeurs Apple Ax pour iPhone, iPad et plus récemment pour Mac avec les SoC Apple Mx, ainsi que diverses puces dédiées dans ses gadgets et accessoires. Samsung propose de son côté des processeurs Exynos tandis que Huawei a failli devenir numéro un mondial en 2019 grâce à ses puces Kirin qu'il continue de proposer sur ses derniers smartphones, même sans accéder aux dernières techniques de gravure.

Xiaomi entre dans la boucle avec Xring

Développer un processeur mobiles est une tâche longue et compliquée et certains fabricants ont dû abandonner cette initiative après des tentatives sans lendemain. Le groupe Xiaomi fut de ceux-là avec la série de puces Surge dans les années 2010, assez vite abandonnées au profit d'un renforcement des liens avec Qualcomm et ses processeurs Snapdragon, ne laissant la place que pour des puces dédiées de traitement du signal (DSP, ISP) retrouvées dans certains de ses smartphones.

Mais Xiaomi est désormais un grand fabricant de smartphones bien installé et aux grandes ambitions. Il s'est murmuré depuis plusieurs trimestres que le groupe avait relancé le développement d'un processeur mobile en interne.

Lei Jun, CEO de Xiaomi, vient de le confirmer et d'en dévoiler le nom : Xiaomi Xring 01. Ce processeur conçu par ses propres équipes fait logiquement appel à l'architecture ARM et sera gravé en 3 nm chez le fondeur TSMC, ce qui devrait lui assurer d'emblée des caractéristiques avancées.

Il devrait être intégré dans des produits électroniques premium comme des smartphones et des tablettes tactiles, selon les sources de Reuters, et le processeur fera ses premiers pas à la fin du mois de mai.

Maîtriser le hardware en plus du software

Il reste à voir quelles seront ses capacités réelles. Des traces de composants Xring ont été retrouvées dans la montre connectée Redmi Watch 5, dont l'un est un processeur.

Xiaomi prépare peut-être ainsi une gamme de processeurs qui iront du gadget au smartphone et fonctionneront tous de la même façon pour optimiser les interactions entre les produits de la marque.

Le processeur Xring 01 serait donc la version pour smartphones avec une potentielle configuration octocore poussée à 3,2 GHz. Cette première version ne sera sans doute pas aussi puissante que les processeurs Snapdragon 8 Elite ou Dimensity 9400, également gravés en 3 nm, mais elle ouvre la voie à un écosystème matériel et logiciel (avec HyperOS diffusé au-delà des smartphones) contrôlé par Xiaomi.