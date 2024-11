Comme chaque année, le mois de novembre est l'occasion pour les marques de participer au Black Friday avec des opérations promotionnelles.

xTool a annoncé son programme et il faudra compter sur une foule de promotions touchant l'intégralité du catalogue de la marque. Les remises annoncées vont jusqu'à 58% de réduction avec une garantie des prix sur 60 jours, une garantie des produits de 24 mois et 2% de cashback.

On pourra ainsi profiter d'une offre sur la gamme F, des lasers galvanométriques capables d'atteindre des vitesses de gravure impressionnantes.

Le F1 Ultra (voir notre test ici) propose ainsi un double module : 20 W à diode et 20 W fibre optique. Il est capable de proposer de la gravure jusqu'à 10 000 mm/s. Son module fibre optique permet de graver profondément le métal et de proposer de l'embossage pour réaliser des tampons en laiton ou des médaillons. Il est également capable de découper du bois et d'autres matières, le tout avec une surface de travail confortable de 220 x 220 mm. Pour le Black Friday, vous trouverez le F1 Ultra au prix réduit de 3649 € au lieu de 4999 €.

Le F1 (notre test ici) est une version plus compacte, en 110 x 110 mm de surface de travail et un module double 10 W diode et 2 W infrarouge, et une vitesse de gravure de 4000 mm/s. Il est particulièrement adapté au travail en mobilité. Vous trouverez le F1 au tarif réduit de 1299 € au lieu de 1799 €.

Le S1 40 W (notre test ici) est une solution plus imposante : elle propose une surface de travail important avec une tête diode 40 W permettant de couper rapidement énormément de matières. Il est ainsi possible de découper jusqu'à 20 mm de bois en une passe à haute vitesse. L'avantage du modèle est sa certification Class 1 permettant un fonctionnement en toute sécurité et sans aucune fuite de radiation laser. Habituellement proposé à 2599 € vous trouverez le S1 40 W au prix avantageux de 1899 €.

Le M1 Ultra (notre test ici) est un outil multifonction parfait pour les créateurs : il combine en une seule machine la découpe laser, plotter de découpe, imprimante jet d'encre et impression au feutre. Dans un encombrement réduit, on dispose ainsi de 4 outils qui permettent de combiner les techniques pour aboutir à des projets complexes. Habituellement proposé au prix de 1799 €, vous trouverez le M1 Ultra au tarif réduit de 1099 €.

Le P2S est le modèle le plus performant d'xTool, il mise sur la technologie CO2 pour offrir une puissance imposante de 55 W. Disposant de plusieurs modules de caméra pour offrir un positionnement précis, il permet de découper des matériaux spécifiques comme de l'acrylique et autres plastiques transparents. Il embarque un système de refroidissement liquide et de ventilation avancée. Habituellement proposé à 5499 €, vous trouverez le P2S au prix réduit de 4149 €.

Les prix sont proposés pendant le Black Friday du 6 au 29 novembre, puis lors du Cyber Monday du 30 novembre au 6 décembre. A noter que la TVA jusqu'à 20% sera offerte ! Toutes les promotions sont à découvrir sur cette page dédiée.

Et si vous souhaitez participer au programme d'échange xTool, c'est ici que ça se passe, sachant que les produits à bas prix qui ne répondent pas à la politique de réduction de xTool peuvent participer à ce programme d'échange, ce qui vous permet d'obtenir la machine à un prix inférieur à celui affiché sur le site officiel de xTool.